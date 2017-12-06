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§ NG.kz
Сборную России отстранили от Олимпиады
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Олимпийский комитет России дисквалифицирован решением исполкома Международного олимпийского комитета. Кроме того, решением МОК вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.
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Товарищ Ын
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не говоря уже о том, что спортсмены ездят только на зарубежных авто, дома скупают только за рубежом, одеваются только в адидас или найк..
Их дети учатся в зарубежных школах..


Хехе! Это завидки :lol:

Товарищ Ын
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ехать участвовать под белым флагом - это сдаться. Белый флаг - символ поражения.
Государство не должно оплачивать расходы таких спорсменов.
Это же касается и наших спортсменов. Никто теперь не даст гарантии, что наших спорсменов в будущем не попытаются устранить под тем же предлогом. Тем более прецеденты уже есть.

№2 attempt
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спалились не на допинге как таковом, а на том, что была организована подмена допинговых проб. Это и было установлено. Корейский россиянин Ан, взявший 3 медали в Сочи, сказал, что будет участвовать в нейтральном статусе, поскольку не был замешан в этих махинациях с мочой

фриман
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
№2 attempt:
Спалились не на допинге как таковом, а на том, что была организована подмена допинговых проб. Это и было установлено.

А как они установили? Со слов убежавшего в США или как. В 2014 году проверяли всё нормалёк было а через 4 года уже не нормалёк. Не кажется странным?

boran
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо российским спортсменам дать возможность выступать под казахстанским флагом. Мы ж как никак партнеры по ТС и ОДКБ. Пусть не пропускают Олимпиаду, 4 года готовились как ни как..

321
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще предстоит чемпионат мира по футболу 2018 году в Россий, интересно, что там заложили враги?

* ярии
Сборную России отстранили от Олимпиады
ярии


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 31.03.16
Отправлено: 06.12.17 - 22:06
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