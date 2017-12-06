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§ NG.kz
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Госдумы России Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.
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осведомленный
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 21:29
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Куприян
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сказка номер 2:
Зачем ему другую планету искать если к мальчику в следующем году полмира приедет смотреть и играть в футбол. Репутация у мальчика давно хорошая. Просто некоторые тужатся её испортить, но никак не получается. Большой мальчик и сильный попался. Непобедимый

кстати, о футболе, ФИФА отобрала повторно пробы у футболистов РФ, там что то с прежними не в порядке, как сказал один политик на передаче пусть говорят, что запад собирается строит опять какие то козни, против РФ может так произойти, что чемпионат мира по футболу может пройти без участия Российских спортсменов, вот это будет, скандал и позор.

всем привет
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 21:46
Комментарий удален модератором.
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