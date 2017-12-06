Цитата: Сказка номер 2:

Зачем ему другую планету искать если к мальчику в следующем году полмира приедет смотреть и играть в футбол. Репутация у мальчика давно хорошая. Просто некоторые тужатся её испортить, но никак не получается. Большой мальчик и сильный попался. Непобедимый

кстати, о футболе, ФИФА отобрала повторно пробы у футболистов РФ, там что то с прежними не в порядке, как сказал один политик на передаче пусть говорят, что запад собирается строит опять какие то козни, против РФ может так произойти, что чемпионат мира по футболу может пройти без участия Российских спортсменов, вот это будет, скандал и позор.