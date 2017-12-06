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§ NG.kz
Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству вернуть финансовые средства отечественных компаний из-за рубежа. В ходе выступления ко Дню индустриализации Глава государства выступил с жесткой критикой, заявив, что отечественные компании не должны держать деньги на зарубежных счетах.
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§ Валентин
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7144
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.12.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот никто на эту новость внимание не обращал, кстати?

https://informburo.kz/novosti/prezident-kazahstana-podpisal-zakon-o-transfertah-iz-nacfonda-.html

Цитата:
В целях плавного перехода на новое правило размер гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет будет снижен поэтапно:

в 2018 году – 2,6 трлн тенге;
в 2019 году – 2,3 трлн тенге;
в 2020 году и последующие годы – 2 трлн тенге.


В этом году, грубо, из бюджета в 9 трлн. трансферы из Нацфонда составили половину, или 4.5 трлн. тенге.

Как нетрудно догадаться, в следующем году нужно будет или производить секвестр бюджета, или взимать больше налогов, или пополнять бюджет иными способами (см. масштабнейшая приватизация).
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кустанаец 1
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...




Отправлено: 06.12.17 - 21:15
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...




Отправлено: 06.12.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, возник вопрос: где добывать копейку?

§ drakon
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12798
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
возник вопрос: где добывать копейку?

ИнвЕсторов - завлекать... :lol:
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