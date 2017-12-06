112 Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям... #18





(Пользователи) Сообщений: 7723

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:22 Если бы кому то и нужен был, то сделали бы пожертвования, наняли там красильщиков или кто там реставрирует, реставратором, поставили бы камеры наблюдения, облагородили там все..

Но ведь это никому даром даже не нужно, какие деньги еще вкладывать..

Придется ждать только аварийной ситуации и потом сносить..