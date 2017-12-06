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Народный контроль:
Жил бы мальчик , который всем доказывал, что он очень крутой. И доказал. Все его стали бояться и никто ему больше не верил, даже когда он улыбался и говорил, что хочет дружить. Мальчику было обидно, но репутация - упрямая вещь, если ты ее себе испортил, починить ее уже практически невозможно. Так что, придется, наверное, мальчику искать другую планету, жители которой о нем еще ничего не знают.
Зачем ему другую планету искать если к мальчику в следующем году полмира приедет смотреть и играть в футбол. Репутация у мальчика давно хорошая. Просто некоторые тужатся её испортить, но никак не получается. Большой мальчик и сильный попался. Непобедимый