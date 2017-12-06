Цитата: Народный контроль:

Виталий Милонов! Я всецело поддерживаю политику России

ты же раньше от женского лица писала? Или ты за наших спортсменов и ОК говоришь как и за нас на форуме?Цитата: Народный контроль:

не согласен с тем что спортсменов употребляющих допинг отстранили от Олимпиады!

так там отстранили всех, на кого даже намека не было, а уж об отсутствии прямых и косвенных доказательств употребления допинга ярой националистке не стоит и напоминать.

Постскрипт. По сути неплохо было бы через суды пусть и потс фактум засудить МОК за предвзятость и неправомерные действия. ФИФУ же затронуло аж до мозга, и УЕФУ коррупционные скандалы до снятия руководителей. Многие страны по фактам незаконного лишения медалей уже после ОИ отсуживали медали обратно. Так что неплохо было бы вообще эту шарагу качнуть. Россия может, Россия умеет, если захочет.