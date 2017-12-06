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≡ Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Госдумы России Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.
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§ peshexod
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3296
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 06.12.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Все мы прекрасно осознаем, что причины этой травли носят политический характер

Я не прекрасно осознаю, я полагаю, что место допингу было, но к России сегодня особенно пристальное внимание и такой поворот стоило прогнозировать.
Случай используют в политических целях, пригнуть Россию, но первоначально вероятно все-таки был допинг.
Профайл

МОК
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
не согласен с тем что спортсменов употребляющих допинг отстранили от Олимпиады!


Мда. Ну наверное для тебя будет шоком, но если ты почитаешь и поищешь информацию в интернете, то найдешь кучу спортсменов, которые выступаю принимая запрещенные препараты, ибо им врач прописал это, допинг от "астмы". Так что твой туалетный сарказм не уместен.

§ 112
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7723
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
тем самым в поддержку Российских спортсменов объявляю бойкот, и лично я не поеду на эту треклятую вами Олимпиаду и не буду участвовать на этом празднике спорта. Прогибаться мы не станем! Олимпиада без моего участия будет как суп без соли и перца!

А наоборот поеду и выступлю..
Уже купил билет на соревнования.
Не для того 4 года готовился..
Наверно я не патриот..
Профайл

Народный контроль
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
МОК:
ибо им врач прописал это, допинг от "астмы". Так что твой туалетный сарказм не уместен

Жил бы мальчик , который всем доказывал, что он очень крутой. И доказал. Все его стали бояться и никто ему больше не верил, даже когда он улыбался и говорил, что хочет дружить. Мальчику было обидно, но репутация - упрямая вещь, если ты ее себе испортил, починить ее уже практически невозможно. Так что, придется, наверное, мальчику искать другую планету, жители которой о нем еще ничего не знают.

Мумия
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
оему чем дальше в лес тем больше дураков! И это депутаты Государственной Думы! Капец...слов нет!

Ну да, наши депутатам просто повышают пенсионный возраст и крадут наши пенсионные отчисления. Уж лучше бы просто балаболили

МОК
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Интересная сказка, но опять же, все это подлежит смыву водой в известном месте.

осведомленный
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:11
Комментарий удален модератором.

законтрил
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Виталий Милонов! Я всецело поддерживаю политику России

ты же раньше от женского лица писала? Или ты за наших спортсменов и ОК говоришь как и за нас на форуме?Цитата:
Народный контроль:
не согласен с тем что спортсменов употребляющих допинг отстранили от Олимпиады!

так там отстранили всех, на кого даже намека не было, а уж об отсутствии прямых и косвенных доказательств употребления допинга ярой националистке не стоит и напоминать.
Постскрипт. По сути неплохо было бы через суды пусть и потс фактум засудить МОК за предвзятость и неправомерные действия. ФИФУ же затронуло аж до мозга, и УЕФУ коррупционные скандалы до снятия руководителей. Многие страны по фактам незаконного лишения медалей уже после ОИ отсуживали медали обратно. Так что неплохо было бы вообще эту шарагу качнуть. Россия может, Россия умеет, если захочет.

§ Горожанин_kst
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.12.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

))))Ты про мальчиков Била, Джорджа, Барака, и прочих эмэрикан-боев, терзающих нашу бренную планетку?
Этим людоедам, и впрямь, руку в рот не клади...однако некоторые сами в пасть к удаву норовят))) "Слуш-ш-ш-шайте меня, бандерлоги! Придвиньтесь ко мне на ш-ш-шаг!Ближ-ж-же!Еш-ш-щё ближ-ж-же!" Ну-ну)))

[Исправлено: Горожанин_kst, 06.12.2017 - 21:26]
Профайл

Народный контроль
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:26
Комментарий удален модератором.

коматозник
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
По моему чем дальше в лес тем больше дураков! И это депутаты Государственной Думы! Капец...слов нет!

А вот по моему,зачем нам соседи сдались?У нас свои есть.Правда их намного меньше, но отжигают они гораздо круче.Хочешь поговорить об этом?

Сосед
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход:
Решение МОК действительно на мой взгляд является политизированым. Каждый медицинский препарат спортивного назначения назовем его допинг, имеет свою химическую составляющую, воздействующую на организм. А как известно, каждая химия имеет свой период вывода из организма, как например водка или спирт.

Тут как бы в чём ещё загвоздка. Когда летняя олимпиада была в Рио американские спортсмены принимали препараты которые повышают силу и производительность. Им как бы разрешали потому что они астсматики, резко-подвижные и т.д. Ещё скандал разгорелся нешуточный.

Сказка номер 2
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Жил бы мальчик , который всем доказывал, что он очень крутой. И доказал. Все его стали бояться и никто ему больше не верил, даже когда он улыбался и говорил, что хочет дружить. Мальчику было обидно, но репутация - упрямая вещь, если ты ее себе испортил, починить ее уже практически невозможно. Так что, придется, наверное, мальчику искать другую планету, жители которой о нем еще ничего не знают.

Зачем ему другую планету искать если к мальчику в следующем году полмира приедет смотреть и играть в футбол. Репутация у мальчика давно хорошая. Просто некоторые тужатся её испортить, но никак не получается. Большой мальчик и сильный попался. Непобедимый ;-)

костанаец
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю,что МОК принял правильное решение.
Милонов забыл про Венесуэлу и ряд других
стран, которые должны поддержать бойкот.

Теодор
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мумия:
Ну да, наши депутатам просто повышают пенсионный возраст и крадут наши пенсионные отчисления. Уж лучше бы просто балаболили

И так балаболят. Один вон на днях сморозил что бедный народ хорошо думает) Это про работников культуры.
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