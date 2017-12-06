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≡ Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Госдумы России Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.
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§ peshexod
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3296
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 06.12.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Все мы прекрасно осознаем, что причины этой травли носят политический характер

Я не прекрасно осознаю, я полагаю, что место допингу было, но к России сегодня особенно пристальное внимание и такой поворот стоило прогнозировать.
Случай используют в политических целях, пригнуть Россию, но первоначально вероятно все-таки был допинг.
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МОК
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
не согласен с тем что спортсменов употребляющих допинг отстранили от Олимпиады!


Мда. Ну наверное для тебя будет шоком, но если ты почитаешь и поищешь информацию в интернете, то найдешь кучу спортсменов, которые выступаю принимая запрещенные препараты, ибо им врач прописал это, допинг от "астмы". Так что твой туалетный сарказм не уместен.

§ 112
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7723
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
тем самым в поддержку Российских спортсменов объявляю бойкот, и лично я не поеду на эту треклятую вами Олимпиаду и не буду участвовать на этом празднике спорта. Прогибаться мы не станем! Олимпиада без моего участия будет как суп без соли и перца!

А наоборот поеду и выступлю..
Уже купил билет на соревнования.
Не для того 4 года готовился..
Наверно я не патриот..
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Народный контроль
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
МОК:
ибо им врач прописал это, допинг от "астмы". Так что твой туалетный сарказм не уместен

Жил бы мальчик , который всем доказывал, что он очень крутой. И доказал. Все его стали бояться и никто ему больше не верил, даже когда он улыбался и говорил, что хочет дружить. Мальчику было обидно, но репутация - упрямая вещь, если ты ее себе испортил, починить ее уже практически невозможно. Так что, придется, наверное, мальчику искать другую планету, жители которой о нем еще ничего не знают.

Мумия
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
оему чем дальше в лес тем больше дураков! И это депутаты Государственной Думы! Капец...слов нет!

Ну да, наши депутатам просто повышают пенсионный возраст и крадут наши пенсионные отчисления. Уж лучше бы просто балаболили

МОК
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Интересная сказка, но опять же, все это подлежит смыву водой в известном месте.

осведомленный
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 20:11
Комментарий удален модератором.

Гость
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018




Отправлено: 06.12.17 - 20:16
Комментарий проходит проверку.

* Горожанин_kst
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.12.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

))))Ты про мальчиков Била, Джордж, Барак, про эмэрикан-боев, терзающих нашу бренную планетку?
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