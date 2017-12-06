Цитата: сайлау курманов:

читаю и сам себе не верю, такого быть не может , хотя кто его знает

не беспокойся, всех он знает, все свои, просто предупредил по свойский их, черт его знает как завтра обернется, начнут крушить соседей по санкции, могут и наших зацепить ненароком, там они все связаны, на верхушке, это мы здесь грыземся между собой в низах.