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§ NG.kz
Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству вернуть финансовые средства отечественных компаний из-за рубежа. В ходе выступления ко Дню индустриализации Глава государства выступил с жесткой критикой, заявив, что отечественные компании не должны держать деньги на зарубежных счетах.
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гость
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...




Отправлено: 06.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
круто, молодец, давно пора.....

Житель
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...




Отправлено: 06.12.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кому сказал то?Это просто слова как всегда.Он что не знает чьи там деньги.

§ 112
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7723
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну прежде чем возвратить деньги, нужно распродать там бизнес, виллы, яхты, забрать детишек из ихних школ..
И всё, вместе с детишками вернуть в наши необъятные степи..
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§ сайлау курманов
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2427
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
читаю и сам себе не верю, такого быть не может , хотя кто его знает
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Обгон Белазов
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...




Отправлено: 06.12.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что забыл про деньги пенсов то?

Мухтар
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...




Отправлено: 06.12.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
читаю и сам себе не верю, такого быть не может , хотя кто его знает

не беспокойся, всех он знает, все свои, просто предупредил по свойский их, черт его знает как завтра обернется, начнут крушить соседей по санкции, могут и наших зацепить ненароком, там они все связаны, на верхушке, это мы здесь грыземся между собой в низах.

§ Макарыч
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 574
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что изменится если деньги будут переведены на счета в Казахстане? Если их из долларов к тенге переведут, может что-то и изменится - благословенные доллары в экономику вольются. А если они и тут будут в долларах храниться, то хрен редьки не слаще. Ну, максимум какой-нибудь банк копеечку заработает на транзакциях.
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§ 112
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7723
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И переведите их все в тенге..
Вот ржачка то будет..
Да каждый кто купил доллары или евро, кто купил сотовый или сапоги на распродаже, каждый переводит деньги на ненавистный Запад и в Китай..
Это нужно прекратить ввозить иностранные товары и против всего Мира ввести санкции..
И да, приготовить танки, давить там окорочка, либо импортную курятину..
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555
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...




Отправлено: 06.12.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мухтар:

Согласен!!! Разделяй и влавствуй!!!

§ сайлау курманов
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2427
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кажется главный что то пронюхал и хочет чтоб деньги зря не пропали , так заботиться по отечески , может быть даже раздаст каждому жителю страны , мол это ваша доля , получите родненькие свои кровные
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FOMA
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...




Отправлено: 06.12.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Возвращайте деньги и держите их в Казахстане

... конечно и держите их в нац. валюте. А следующей весной мы еще раз ее пополам поделим. Кто то думает что умней остальных? Что за народ? Тут люди производственные предприятия, цеха закрывают и сваливают из страны а они говорят деньги держать в Казахстане. Точно с другой планЭты!

1
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...




Отправлено: 06.12.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сам вернет свои

§ Валентин
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7144
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.12.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
18 отечественных компаний удерживают 12,5 миллиарда долларов за рубежом.


Видимо, что-то они знают про отечественные банки :)
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2
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...




Отправлено: 06.12.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все большие деньги приналежат понятно кому... можно было по тихому... пару звонков сделать... зачем простой люд такими суммами дразнить...
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