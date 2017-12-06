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§ NG.kz
Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству вернуть финансовые средства отечественных компаний из-за рубежа. В ходе выступления ко Дню индустриализации Глава государства выступил с жесткой критикой, заявив, что отечественные компании не должны держать деньги на зарубежных счетах.
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гость
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...




Отправлено: 06.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
круто, молодец, давно пора.....

Гость
Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в Казахстане




Отправлено: 06.12.17 - 18:18
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§ 112
Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в Казахстане
112


(Пользователи)
Сообщений: 7715
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:20
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* сайлау курманов
Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2424
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
читаю и сам себе не верю, такого быть не может , хотя кто его знает
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Гость
Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в Казахстане




Отправлено: 06.12.17 - 18:24
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