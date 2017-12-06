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§ NG.kz
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Госдумы России Виталий Милонов обратился к руководству Национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным.
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Чел челыч
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...




Отправлено: 06.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли чьё высказывание публиковать)

§ Горожанин_kst
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.12.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно б попросил высказать официальную позицию по поводу отвратительного решения МОК и современного состояния олимпийской системы в целом, ну пронести флаг России на открытии и закрытии игр... но просить отказаться от выступления, глупость и популизм, конечно.
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* 112
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018
112


(Пользователи)
Сообщений: 7715
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:17
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§ Макарыч
Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочие страны должны самостоятельно проанализировать достоверность и объективность расследования, наличие фактических доказательств и если окажется, что МОК действовал без достаточных доказательств, а на основании догадок, сплетен или оговора, должны выразить протест, поставить под сомнение компетентность и беспристрастность руководства МОК. Т.к. завтра по беспределу могут пустить и другую неугодную страну.
Нужно не олимпиаду игнорировать, а ставить под сомнение компетентность руководства МОК и менять его при необходимости.
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Гость
Российский депутат предложил Казахстану отказаться от Олимпиады-2018




Отправлено: 06.12.17 - 18:26
Комментарий проходит проверку.
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