сайлау курманов Re: Назарбаев компаниям: Возвращайте деньги и держите их в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2424

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:22 читаю и сам себе не верю, такого быть не может , хотя кто его знает