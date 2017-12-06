Макарыч Re: Российский депутат предложил Казахстану отказаться от... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 573

Регистрация: 19.10.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:20 Прочие страны должны самостоятельно проанализировать достоверность и объективность расследования, наличие фактических доказательств и если окажется, что МОК действовал без достаточных доказательств, а на основании догадок, сплетен или оговора, должны выразить протест, поставить под сомнение компетентность и беспристрастность руководства МОК. Т.к. завтра по беспределу могут пустить и другую неугодную страну.

Нужно не олимпиаду игнорировать, а ставить под сомнение компетентность руководства МОК и менять его при необходимости.