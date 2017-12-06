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Куратор темы: drakon
§ Горожанин_kst
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.12.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Родченков с Поповым раскрыли все технологии россии по вопросу допинга.

Какие?Хоть одну озвучили официально?Только пустословие.
А ты не думал(-ла-ло) что эти гарные хлопцы спецом сфабриковали материалы, чтоб было с чем к "хозяевам" ехать(драпать), чтоб было чем отработать серебренники? Как тебе такое лепилово? А чем хуже теперешней "типо-экспердной" брехни?Без-до-ка-за-тель-ной.
Цитата:
Vital:
Все принимают допинг

Золотые слова!С 70х применяется фарма в спорте, по принципу "Что не запрещено - разрешено!"...
А условности для "типо-больных" атлетов, которым по мед. показаниям разрешено принимать запрещённые для всех препараты, нужно только лишь справочки от дохтора, и заранее объявку кинуть - и опа-на, гуляй рванина!
Вот вам и спорт высоких достижений. Грязь, политика и деньги решают всё.
Вспомните бой Левита Васи и этого...как его...Терещенко, или Тыщенко...а Тищенко. Чем не показатель?!
(специально для тебя, душечка-ВЧКушечка, пример привёл "антироссийский", бо я "за правду!", а не за "дэржаву", как тут некоторым кажется)
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.12.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Последние штаны? И занять почётное 15 место что бы все потом показывали пальцем и писали и говорили что это реальные достижения россиских спортсменов. Родченков с Поповым раскрыли все технологии россии по вопросу допинга.

Ой бай,начитались бредовых дневников Родченкова по ходу,уши развесили и всему поверили.
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