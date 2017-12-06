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§ NG.kz
Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане. Депутат Мажилиса Парламента Владислав Косарев выразил мнение парламентской фракции "Народные коммунисты" о том, что Казахстан является страной, способной обеспечить хлебом до 100 миллионов населения.
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§ Тимур Гафуров
Re: Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 309
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 06.12.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инженер:
Интересно, а что это за вид продукции-"карвай"!?

исправлено. спасибо
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