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§ NG.kz
Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям целины»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию «НГ» читатели прислали фотографии разрисованного, покрытого золотистой краской и местами зазеленевшего памятника «Покорителям целины». Кроме этого, на постаменте появилась дыра, заполненная мусором.
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* Инквизитоp
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 06.12.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народное искусство же
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§ лимон
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.12.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может его нужно переименовать?
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Народный контроль
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 16:03
Комментарий удален модератором.

Раимбек
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодаря покорителям целины наша страна живёт. Мы стали развивать сельхозку и выращивать зерно. Спасибо им. Памятник нужно отреставрировать.

nik58
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Безобразный монумент,вот это давно убрать не мешало!Три непьющих называли раньше

Гость1
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Табличку хотя повесили угрожающую, что памятник охраняется Юнеско,что нельзя по памятнику ходить. Превратили в скалодром и горку. То на скейтах, то на велоспедах скатываются.

§ Vital
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5061
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Памятник нужно снести. А всем детям и внукам первоцелиникам выделить денежное вознаграждение каждому по 100 000 баксов. И проводить домой на вокзал.
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§ Алиса
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3835
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.12.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Памятник нужно снести. А всем детям и внукам первоцелиникам выделить денежное вознаграждение каждому по 100 000 баксов.

Виталь ты че такой "добрый" и че так по малу просишь? :-o :oops:
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гость
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"залезали молодые люди и начинали на нем рисовать. С этим трудно бороться"
не надо бороться, надо было, обязаны сообщить полиции о факте вандализма. Граждане, надеяться не на кого, ни иностранцы, ни инопланетяне этого не сделают.

* КГСПС
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.12.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё идёт к тому,что объявят не имеющим исторической ценности, в аварийном состоянии, наследием тоталитарного прошлого и под снос. Естественно, по инициативе снизу.
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1504
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В центральном сквере есть стационарный пост полиции. Это не мешает подросткам разукрашивать всё, что они сочтут нужным, на беседках, скамейках и даже малых архитектурных формах, можно найти любую информацию, начиная от номеров телефонов, и заканчивая информацией статуса какой-то там Маньки. Часто гуляю там с ребёнком, никогда не видела ни одного полицейского (на улице, имеется ввиду). Один раз поймали бы кого-нибудь, и заставили смывать ВСЁ, что найдут в парке, оштрафовать родителей, а ещё лучше пусть моют вместе с отпрыском. Широко осветить это в средствах массовой информации, что бы другим неповадно было.

Гость
Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям целины»




Отправлено: 06.12.17 - 18:12
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям целины»
112


(Пользователи)
Сообщений: 7715
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 18:22
Комментарий проходит проверку.
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