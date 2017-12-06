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§ NG.kz
Сбор лекарственных трав могут запретить в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30667
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане планируют ввести законодательный запрет на сбор дикорастущих видов лекарственных растений. Об этом, отвечая на депутатский запрос мажилисменов, сообщил глава правительства РК Бакытжан Сагинтаев.
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§ Volonter
Re: Сбор лекарственных трав могут запретить в Казахстане
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1296
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 06.12.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со всей силы заставляют лечиться платно...
Профайл

((
Re: Сбор лекарственных трав могут запретить в Казахстане




Отправлено: 06.12.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запрет запретом погоняет. Как развиваться то хочет страна,не понять.Тихо ужасаемся...

Мумия
Re: Сбор лекарственных трав могут запретить в Казахстане




Отправлено: 06.12.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто говорят, что китайцы эту солодку собирают спец техникой в огромных количествах. Так то она не исчезающий вид, но без запретов китайцы до границы РФ Казахстан перекопают

гость
Re: Сбор лекарственных трав могут запретить в Казахстане




Отправлено: 06.12.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Со всей силы заставляют лечиться платно...

да походу

* КГСПС
Re: Сбор лекарственных трав могут запретить в Казахстане
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.12.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кругом капканы, уже и на подножный корм перейти не дают :lol:
Профайл
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