1504 Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям... #11







Отправлено: - 17:38 В центральном сквере есть стационарный пост полиции. Это не мешает подросткам разукрашивать всё, что они сочтут нужным, на беседках, скамейках и даже малых архитектурных формах, можно найти любую информацию, начиная от номеров телефонов, и заканчивая информацией статуса какой-то там Маньки. Часто гуляю там с ребёнком, никогда не видела ни одного полицейского (на улице, имеется ввиду). Один раз поймали бы кого-нибудь, и заставили смывать ВСЁ, что найдут в парке, оштрафовать родителей, а ещё лучше пусть моют вместе с отпрыском. Широко осветить это в средствах массовой информации, что бы другим неповадно было.