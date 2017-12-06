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Страница 628 из 628«1...626627628
Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5060
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Я смотрю у тебя появился телохранитель. Как только я про тебя вспоминаю он (ваще)начинает кулаками махать. :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я смотрю у тебя появился телохранитель. Как только я про тебя вспоминаю он (ваще)начинает кулаками махать.


ты не прав. я не телохранитель.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром ещё услышал,что кто-то скребёт у

двери,в коридоре.Сейчас выглянул,
оказывается, Nikolaus-приходил... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5060
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:
вы там , с ним ближе в общении , чего он не работе ? Или это его работа , на "клаву" давить ?

Ну я то действительно щас не на работе. дома на диване по клаве стучу.
Возникает у меня сразу резонансный вопрос тоже. Вы то походу на работе на фига по клаве стучите? :lol:
надобно с этим разобратся. Почему вы на работе не работаите. :lol:
Профайл

Народный контроль
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Поехать и всех порвать.

Последние штаны? И занять почётное 15 место что бы все потом показывали пальцем и писали и говорили что это реальные достижения россиских спортсменов. Родченков с Поповым раскрыли все технологии россии по вопросу допинга.

Народный контроль
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обвинил Виталия Мутко в несоответствии занимаемой должности и подал в суд на чиновника «за унижение чести и достоинства страны». Валерий Рашкин объяснил, почему он принял такое решение и что посоветовал бы спортсменам.
«Мутко не принял достаточных мер на своей должности», — объяснил Рашкин, заявив, что Мутко унизил всю страну и поэтому он должен принести извинения. «На его месте я бы еще 5 декабря подал в отставку», — добавил он.
Депутат считает, что российские спортсмены готовятся к играм в соответствии с нормами, принятыми олимпийским комитетом, а Мутко не принял должных мер, чтобы устранить недоразумения. «Надо принимать решения, чтобы не было никаких сомнений в участии наших спортсменов», — заявил Рашкин.

Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сейчас выглянул,
оказывается, Nikolaus-приходил

Дракош, для кого подарки?

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вы то походу на работе
Мы то в " Пятёре " охранником , да жена моя за кассой там же , вот с неё и пишем .
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: А по делу посты мои внимательней , читать надо и помнить ( в отличии от себя ) , чего я там писал . ;-)

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Дракош, для кого подарки?

Мне и Барбаре. Красный Крест - принёс.
Каждый год - приносят.Праздник
называется
- Nikolaustag.,День Святого Николая... :lol:
Профайл

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5060
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
следние штаны? И занять почётное 15 место что бы все потом показывали пальцем и писали и говорили что это реальные достижения россиских спортсменов. Родченков с Поповым раскрыли все технологии россии по вопросу допинга.

Впервые за всё это время я согласен с вчк . Все принимают допинг но именно сейчас будет сильное внимание к рф. Теперь нужно чёткую придумать стратегию. Как выйти с этой ситуации. Выход один. НЕ ЕХАТЬ. Они сами потом позовут.

[Исправлено: Vital, 06.12.2017 - 15:00]
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Nikolaustag.,День Святого Николая.

Судя по названию праздника, он касается Николаев? По ходу двери перепутали Дракош. Необходимо вернуть.

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
кто-то скребёт
А у меня , собака сидит возле авто , и преданно в окна ко мне смотрит , кормлю её иногда , так она приноровилась под авто моим ночевать или в дождь прятаться там .

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5060
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:

запутали вы меня. а вайпер и wiber это два разных чела.? Помню я тебя в подмосковии живешь.
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Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Читай ещё выше , дня на два раньше
:lol: . Про твою глупость , про охранника из " Пятёры " и жены кассирши :lol: :lol: :lol: , кто ещё помнить будет .Цитата:
Vital:
Помню

Конечно помнишь и помнить будешь . :-x

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Необходимо вернуть.

Что - всет 34 штуки? За 17 лет?... :lol: :oops:
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