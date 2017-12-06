Цитата: Народный контроль:

следние штаны? И занять почётное 15 место что бы все потом показывали пальцем и писали и говорили что это реальные достижения россиских спортсменов. Родченков с Поповым раскрыли все технологии россии по вопросу допинга.

Впервые за всё это время я согласен с вчк . Все принимают допинг но именно сейчас будет сильное внимание к рф. Теперь нужно чёткую придумать стратегию. Как выйти с этой ситуации. Выход один. НЕ ЕХАТЬ. Они сами потом позовут.



[Исправлено: Vital, 06.12.2017 - 15:00]