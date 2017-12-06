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§ NG.kz
Международный аэропорт Костаная выставили на торги
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Международный аэропорт Костаная выставили на торги в рамках второй волны приватизации. Тендер по передаче воздушной гавани в доверительное управление с правом выкупа 100% доли намечен на 20 декабря 2017 года.
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Народный контроль
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги




Отправлено: 06.12.17 - 15:08
Комментарий удален модератором.

§ лимон
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.12.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
т.е. аэропорт будет у частника? а штат? бригады обслуживающие ВПП, пожарные, заправщики?
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Обгон Белазов
Re: Международный аэропорт Костаная выставили на торги




Отправлено: 06.12.17 - 16:03
Комментарий удален модератором.

Гость
Международный аэропорт Костаная выставили на торги




Отправлено: 06.12.17 - 16:25
Комментарий проходит проверку.
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