Цитата: С. Владимир:

Уважаемы, ЭТО НАЧАЛО КРАХА НАШЕЙ РОССИИ, и не только в спорте, даже страшно подумать, что нас ожидает в будущем, а международная олимпийская система и не почувствует, потерю бойца...просто те спортсмены, в том числе из России, кто хочет добиться в спортивной карьере результатов, к следующей олимпиаде, плавно перейдут под флаги других стран и будут своими победами прославлять другие страны.

Не умеете косить про россиянина. Они так не ноют. Наоборот там на подъёме все. Ну кроме 2% населения.