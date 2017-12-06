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§ NG.kz
Сборную России отстранили от Олимпиады
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Олимпийский комитет России дисквалифицирован решением исполкома Международного олимпийского комитета. Кроме того, решением МОК вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.
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§ КГСПС
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.12.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Выступать они будут под нейтральным флагом

Россию, значит, за допинг под нейтральный флаг. А как же в 1936 провели Олимпиаду в фашистской Германии, свастики по всей стране.
Профайл

Директор Пляжа
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 14:47
Комментарий удален модератором.

Рэм
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 15:21
Комментарий удален модератором.

Типа Владимир
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С. Владимир:
Уважаемы, ЭТО НАЧАЛО КРАХА НАШЕЙ РОССИИ, и не только в спорте, даже страшно подумать, что нас ожидает в будущем, а международная олимпийская система и не почувствует, потерю бойца...просто те спортсмены, в том числе из России, кто хочет добиться в спортивной карьере результатов, к следующей олимпиаде, плавно перейдут под флаги других стран и будут своими победами прославлять другие страны.

Не умеете косить про россиянина. Они так не ноют. Наоборот там на подъёме все. Ну кроме 2% населения.

Гиви
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шантарам:
А чего все плачут? Ну не поедут на одну Олимпиаду ну и фиг с ним. На других будут всех делать.

Согласен. Ничего страшного не вижу. Зато узнали всю сущность международного спорта, который превратился в балаган в лице МОК.

Леший
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 15:49
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никакого краха не будет (мечтатель вы наш). И ехать под флагом "я не я и хата не моя" тоже нельзя))). Вспомнил Хрущёва: снял туфлю и врезал по трибуне, сказав: "я вам покажу "кузькину мать"!" И ведь показал)))(что весь мир обоср...)

Обгон Белазов
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да все политизировано

Гость
Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 16:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 16:18
Комментарий проходит проверку.

Гость
Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 16:23
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