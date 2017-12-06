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§ NG.kz
Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям целины»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию «НГ» читатели прислали фотографии разрисованного, покрытого золотистой краской и местами зазеленевшего памятника «Покорителям целины». Кроме этого, на постаменте появилась дыра, заполненная мусором.
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§ Инквизитоp
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 06.12.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народное искусство же
Профайл

§ лимон
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.12.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может его нужно переименовать?
Профайл

Народный контроль
Re: Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям...




Отправлено: 06.12.17 - 16:03
Комментарий удален модератором.

Гость
Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям целины»




Отправлено: 06.12.17 - 16:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайцы недовольны состоянием монумента «Покорителям целины»




Отправлено: 06.12.17 - 16:21
Комментарий проходит проверку.
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