Volonter Re: «Иволга» избавилась от королевских долгов #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1294

Регистрация: 15.04.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:47 А что вы так на Розинова накинулись? Это я двум товарищам выше))

Пытаются поджать его (как и любого крупного бизнесмена), но держится пока...

Имея ИП иной раз голова кругом идёт, а попробуйте поуправлять огромным холдингом да так, чтобы ни сучка ни задоринки и к тому же при этом остаться для всех хорошим - нереально!

Да, все мы делаем много ошибок, но немало хорошего делает Самойлович для народа, но очень редко это освещается, т.к. не старается это проафишировать...

А не любить человека только за то что он богат и успешен - удел диванных войск и кухонных бунтарей...