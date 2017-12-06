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§ NG.kz
«Иволга» избавилась от королевских долгов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30664
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арбитражный суд Челябинской области полностью отказал The Royal Bank of Scotland N. V. в удовлетворении требований о взыскании $296,6 млн с нескольких сельхозпредприятий Челябинской области, входивших в казахстанский «Иволга-холдинг» бизнесмена Василия Розинова.
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777
Re: «Иволга» избавилась от королевских долгов




Отправлено: 06.12.17 - 10:00
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: «Иволга» избавилась от королевских долгов




Отправлено: 06.12.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это не последняя инстанция. Есть ещё и международные суды .

лицемеры-позорники
Re: «Иволга» избавилась от королевских долгов




Отправлено: 06.12.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это решение ничего не изменит в судьбе ни «Иволги», ни шотландского банка. Взыскать там и так было нечего
ну и зачем же тогда отказали, если брать все равно нечего?
вот это "ничего" и пусть бы брали.
после таких решений разумеется никто не верит в честность и законность в россии и никто российскому бизнесу не займет и никакие переговоры вести не будет.
а россияне будут строить из себя кристально честных и правильных.
позорники.

§ Volonter
Re: «Иволга» избавилась от королевских долгов
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1294
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 06.12.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что вы так на Розинова накинулись? Это я двум товарищам выше))
Пытаются поджать его (как и любого крупного бизнесмена), но держится пока...
Имея ИП иной раз голова кругом идёт, а попробуйте поуправлять огромным холдингом да так, чтобы ни сучка ни задоринки и к тому же при этом остаться для всех хорошим - нереально!
Да, все мы делаем много ошибок, но немало хорошего делает Самойлович для народа, но очень редко это освещается, т.к. не старается это проафишировать...
А не любить человека только за то что он богат и успешен - удел диванных войск и кухонных бунтарей...
Профайл

§ КГСПС
Re: «Иволга» избавилась от королевских долгов
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 06.12.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
А не любить человека только за то что он богат и успешен - удел диванных войск и кухонных бунтарей...

Сам президент сказал богатых не любят, а гениев убивают.
Профайл

Юрист
Re: «Иволга» избавилась от королевских долгов




Отправлено: 06.12.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже никто и не читал текст. Долг не списался, а просто перенаправлен в головное предприятие Иволги.

Юрист юристу
Re: «Иволга» избавилась от королевских долгов




Отправлено: 06.12.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То бишь ждём "королевские долги" в наш СМЭС на следующий год. Интересненько будет )))
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