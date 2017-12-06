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Народный контроль:
Есть праздник сельского хозяйства. Давайте тогда уже отмечать день железной руды или день нефти и газа.
ну на фига тогда в перечне, утвержденном недавно премьер-министром сразу несколько дней по сути одного поля ягод:
День Национальной гвардии Республики Казахстан – 10 января
День Службы государственной охраны Республики Казахстан – 21 апреля
День органов национальной безопасности Республики Казахстан– 13 июля
День работников охранных организаций – 29 октября
и+ День государственного служащего -23 июня
хотя можно было в один всех уместить - День бдящих к примеру...
Просто премию для себя любимых не лишне каждый раз получать. А для трудового народа жаба душит?