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§ NG.kz
Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане. Депутат Мажилиса Парламента Владислав Косарев выразил мнение парламентской фракции "Народные коммунисты" о том, что Казахстан является страной, способной обеспечить хлебом до 100 миллионов населения.
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Артём Мединский,всем шалом
Re: Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане




Отправлено: 06.12.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой бред..

§ сайлау курманов
Re: Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2423
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я только за , в праздничные дни моим детям премию выдают , у меня выручки растут ,
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§ yudjin
Re: Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4931
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.12.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и отмечать его в феврале в честь того, что в 1954 году февральско-мартовский пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».
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Инженер
Re: Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане




Отправлено: 06.12.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а что это за вид продукции-"карвай"!?Прежде чем "запускать" статью, вы бы , журналисты, или как вас лучше-то "обозвать", раз семь перепроверили бы у человека , который более-менее владеет грамотностью!!Глаза кровоточат..Да, и ещё ,когда в предложении есть перечисление ,соединенное союзом "и", запятая не ставится,-это для общего Вашего образования,так, на всякий случай...

Народный контроль
Re: Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане




Отправлено: 06.12.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему гонит этот назначенный коммуняка. Есть праздник сельского хозяйства. Давайте тогда уже отмечать день железной руды или день нефти и газа.Создают видимость работы,и иногда открывают рот.

§ yudjin
Re: Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4931
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.12.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Есть праздник сельского хозяйства. Давайте тогда уже отмечать день железной руды или день нефти и газа.

ну на фига тогда в перечне, утвержденном недавно премьер-министром сразу несколько дней по сути одного поля ягод:
День Национальной гвардии Республики Казахстан – 10 января
День Службы государственной охраны Республики Казахстан – 21 апреля
День органов национальной безопасности Республики Казахстан– 13 июля
День работников охранных организаций – 29 октября
и+ День государственного служащего -23 июня

хотя можно было в один всех уместить - День бдящих к примеру...
Просто премию для себя любимых не лишне каждый раз получать. А для трудового народа жаба душит?
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§ 112
Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане
112


(Пользователи)
Сообщений: 7708
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 14:02
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Гость
Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане




Отправлено: 06.12.17 - 14:05
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