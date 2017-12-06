yudjin Re: Новый праздник предлагают отмечать в Казахстане #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4931

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:59 Цитата: Народный контроль:

Есть праздник сельского хозяйства. Давайте тогда уже отмечать день железной руды или день нефти и газа.

ну на фига тогда в перечне, утвержденном недавно премьер-министром сразу несколько дней по сути одного поля ягод:

День Национальной гвардии Республики Казахстан – 10 января

День Службы государственной охраны Республики Казахстан – 21 апреля

День органов национальной безопасности Республики Казахстан– 13 июля

День работников охранных организаций – 29 октября

и+ День государственного служащего -23 июня



хотя можно было в один всех уместить - День бдящих к примеру...

Просто премию для себя любимых не лишне каждый раз получать. А для трудового народа жаба душит?