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§ NG.kz
Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До конца года в Казахстане не ожидается значительного роста цен на бензин, однако в 2018 году выпуск отечественного бензина повышенного качества несколько поднимет его стоимость, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.
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56
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:
Фронт:
АИ 95 222.27 тенге
Не знаю , что там в Омске на тенге , только что в мос области , 95 заправился по 41,56 руб\литр , две недели назад во Владимирской обл 37,60 руб \литр ., заправлялся .

так не понял там бензин дороже нашего? и на сколько?

Гражданин
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр




Отправлено: 05.12.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет слов. Одни эмоции да и то негативные.

§ 112
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
112


(Пользователи)
Сообщений: 7708
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Марик ты думаешь их это остановит? Запущен какой то процесс уничтожения. Цены не останавливаются.

Нет.
Пока у нас народишко не умный так сказать, чтобы не обидеть, считаю это правильным решением..
А вообще у нас начался переход к таможенному Союзу.
Наши мямлят и делают, стараются делать социалку, удовлетворяя всех.
Медленно и оглядываясь..
Это как бы хирург так делал операцию с местным наркозом, который скоро пройдет, и вот когда пройдет наркоз, нужно будет принимать кардинальные меры..
Или пациент помрет, или он проснется и убьет ъирурга, а потом тоже помрет..
Так вот, процедуру уравнивания цен нужно было делать уже сразу, с мировыми или российскими..
И не важно какая будет зарплата и как долго пациент будет это не чувствовать..
Главное результат..
А у наших нет пока ни результата, и пациент пока в наркозе ничего практически не чувствует..
Потом будет поздно..
И нужны кардинальные непопулярные меры..
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§ 112
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
112


(Пользователи)
Сообщений: 7708
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Варган:
Лучше бы российский бензин завозили больше. Он намного лучше нашего.

Лучше горит или как?
Или вкуснее?
Что значит лучше?
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§ Shegendalf
Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 06.12.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Лучше горит или как?
Или вкуснее?
Что значит лучше?

Машина на нём лучше едет. Качество другое. Наш бензин это ослиная моча разбавленная керосином.
Заправленного на газпроме бенза хватает на большее расстояние. Если залить казахский, в том же режиме эксплуатации ездишь от заправки к заправке. Или ты с этим несогласен? 8-) Так вот, думаю другие водители меня поддержат в этом вопросе. Практика и факты - они такие. В России можно смело лить 92, в Казахстане я не рискую заливать ничего кроме 95-го, потому как двигатель начинает вести себя по-другому. Однозначно кто-то потребителя обманывает, но в Багдаде всё спокойно.

Растет цена на бензин в тенге на 40% по сравнению с 2013 уже (в стране добывающей нефть, ага). Но!!! Стоит признать что в пересчете на твёрдую валюту литр 92 упал в цене с 0,75$(в октябре 2013) до 0,48$(сейчас). Так что да, понятно что адекватная цена, которая бы всех продавцов устраивала как раз в районе 0,75$ (>220 тенге), только вот такая цена потянет за собой повышение цен на всё.
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§ 112
Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр
112


(Пользователи)
Сообщений: 7708
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 14:06
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