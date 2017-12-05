Shegendalf Re: Цены на бензин не должны значительно вырасти - министр #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 127

Регистрация: 11.01.07 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:54 Цитата: 112:

Лучше горит или как?

Или вкуснее?

Что значит лучше?

Машина на нём лучше едет. Качество другое. Наш бензин это ослиная моча разбавленная керосином.

Заправленного на газпроме бенза хватает на большее расстояние. Если залить казахский, в том же режиме эксплуатации ездишь от заправки к заправке. Или ты с этим несогласен? Так вот, думаю другие водители меня поддержат в этом вопросе. Практика и факты - они такие. В России можно смело лить 92, в Казахстане я не рискую заливать ничего кроме 95-го, потому как двигатель начинает вести себя по-другому. Однозначно кто-то потребителя обманывает, но в Багдаде всё спокойно.



Растет цена на бензин в тенге на 40% по сравнению с 2013 уже (в стране добывающей нефть, ага). Но!!! Стоит признать что в пересчете на твёрдую валюту литр 92 упал в цене с 0,75$(в октябре 2013) до 0,48$(сейчас). Так что да, понятно что адекватная цена, которая бы всех продавцов устраивала как раз в районе 0,75$ (>220 тенге), только вот такая цена потянет за собой повышение цен на всё.