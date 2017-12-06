kbkz1980 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9391





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3428

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 Цитата: ваще:

поедут .

стопроцентно. теперь я уверен.



Тоже думаю поедут.

Просто без России это не олимпиада. И

Если байкотировать,там есть нюанс,на след 2 олимпиады команду не пустят.А это значит,крест на спорте.

Цитата: ваще:

Белоруссия опять понесет российский флаг.



Не факт,прошлого беларуса дисквалифицировали.