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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3428
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.12.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
поедут .
стопроцентно. теперь я уверен.

Тоже думаю поедут.
Просто без России это не олимпиада. И
Если байкотировать,там есть нюанс,на след 2 олимпиады команду не пустят.А это значит,крест на спорте.
Цитата:
ваще:
Белоруссия опять понесет российский флаг.

Не факт,прошлого беларуса дисквалифицировали.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3428
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.12.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,по поводу личности Родченкова вообще волосы дыбом,действительно була попытка суицида на фоне псих-дипрессивного состояния,была дурка апосля,сестра осуждена на продажу запрещённых таблеточек а его коменты ,,Я уничтожу весь рос .спорт за 5 лет,,-это диагноз.
Все рьяно на Мутко накинулись,как же допустили Родченкова ,так ВАДА только его арредитовали от России.
Засланный казачёк в российскую допенговую систему.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12794
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
думаю все таки не поедут.

Алекс,считаю,что ехать - не нужно... 8-)
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3428
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.12.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не прав ты ,ехать нужно и они поедут 100 %
Поехать и всех порвать.
Болею за наших и Россию!
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12794
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Не прав ты ,ехать нужно и они поедут 100 %

Конечно,вам - видней... 8-)
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
ехать нужно и они поедут 100 %


думал тоже. надо ехать.. согласен.
вижу Ковальчука с чемпионскими медалями.
страну они .. эти не задавят ... Россия так и будет звучать.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 14:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 14:11
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 14:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.12.17 - 14:20
Комментарий проходит проверку.

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5054
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не нужно ехать. всех молодых спортсменов отдать в аренду странам снг. Без флага и родины не фиг выступать. пропустить два сезона и за это время собирать компромат на зарубежных. Потом они сами попросят рф опять выступать на олимпиаде.
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