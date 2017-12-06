С. Владимир Re: Сборную России отстранили от Олимпиады #60







Отправлено: - 13:20 Цитата: Горожанин_kst:



Дорогой ты мой!!! ты так и не понял? это крах внешней политики РФ, это несмываемый ПОЗОР!!!! не знаю как у тебя, но у меня, в горле стоят слезы обиды, мой племянник честны, хороший мальчик, всю жизнь готовился к этим соревнованиям, мы все мечтали, что он прославит нашу страну, семью, из за неумной политики, все труды и надежды сгорели эх... и что теперь? Что еще ждет нашу страну? Что ждет нас? Что еще готовиться западом против нас? Может быть ВВ зря затеял поднимать нас с колен? Может надо было жить в мире со всеми странами не выпячивая себя?