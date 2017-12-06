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§ NG.kz
Сборную России отстранили от Олимпиады
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Олимпийский комитет России дисквалифицирован решением исполкома Международного олимпийского комитета. Кроме того, решением МОК вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.
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С. Владимир
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Дорогой ты мой!!! ты так и не понял? это крах внешней политики РФ, это несмываемый ПОЗОР!!!! не знаю как у тебя, но у меня, в горле стоят слезы обиды, мой племянник честны, хороший мальчик, всю жизнь готовился к этим соревнованиям, мы все мечтали, что он прославит нашу страну, семью, из за неумной политики, все труды и надежды сгорели эх... и что теперь? Что еще ждет нашу страну? Что ждет нас? Что еще готовиться западом против нас? Может быть ВВ зря затеял поднимать нас с колен? Может надо было жить в мире со всеми странами не выпячивая себя?

§ yudjin
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4931
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.12.17 - 13:25
Комментарий удален модератором.
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§ pandit
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 06.12.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макс:
ну да будут контрмеры экономические, они взвоют и приползут на корячках.

А вот это вряд-ли, выть никто не будет. У них все ходы просчитаны, в том числе и ответные. Игра идет в одни ворота, захотели "опустить" страну и сделали это. Сейчас спортсмены-олимпийцы соберутся в МСК, что они сами порешают, интересно. На мой дилетантский взгляд профана в подковерной борьбе олимпийской, МОК даст обратную, когда Россия подключит свои возможности. И нагнут этот МОК по самое самое, когда бизнес с/в/на России(ей) потеряет прибыля свои, от которого МОК и кормится. Заигрались они.

Медаль ОИ 1936

[Исправлено: pandit, 06.12.2017 - 13:43]
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§ Anna Болейн
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 398
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 06.12.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двукратный призёр Олимпиад Жулин заявил, что на Олимпийские игры нужно ехать в любом случае.
"Недавно услышал, что вроде как если бойкотируешь Олимпиаду, то пропускаешь ещё три. Это будет просто ужасающе, это развалит весь российский спорт, всю систему от детско-юношеского уровня до самого высокого. Думаю, надо ехать под белым флагом, жёлтым, зелёным, чёрным – любым"
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Гость
Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 13:43
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§ юля елиссева
Сборную России отстранили от Олимпиады
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.12.17 - 13:47
Комментарий проходит проверку.
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§ Горожанин_kst
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 952
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.12.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Помнишь в "Красной жаре": "Какие ваши доказательства?!" далее отрывание протеза ноги и:"Ко-ка-и-нум!!!"А туточки отрывание ноги есть...а кокаинума нема! Ну вот нету доказательств, ни-че-го не предъявлено кроме детского лепета.
Кстати, про фонтан и к тебе относится.
Не мешай сладкое с толстым, поперхнёшься.
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§ Горожанин_kst
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 952
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.12.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
Двукратный призёр Олимпиад Жулин заявил, что на Олимпийские игры нужно ехать в любом случае.

Поддерживаю, ехать надо по любому!Не поехать - значит поддаться, уступить произволу. Ехать и побеждать. Поедут - будет что смотреть, не поедут - на.рен такое зрелище! Ну только наших казахстанцев посмотреть и поболеть - это святое!)
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Гость
Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 13:53
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Гость
Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 13:53
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§ Горожанин_kst
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 952
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 06.12.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С. Владимир:
ты так и не понял?

Нет!Не понял! Где спорт, а где политика?!!! Это крах международной олимпийской системы, родной, если быть точнее!
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Гость
Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 13:58
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§ 112
Сборную России отстранили от Олимпиады
112


(Пользователи)
Сообщений: 7708
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 14:00
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Гость
Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 14:03
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Гость
Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 14:06
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