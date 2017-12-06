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§ NG.kz
В Костанае найдена задушенной еще одна женщина
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В течение суток полицейскими по «горячим следам» был задержан 42-летний подозреваемый, который дал признательные показания, - сообщили «НГ» в пресс-службе ДВД Костанайской области. - В настоящее время он арестован.
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Народный контроль
Re: В Костанае найдена задушенной еще одна женщина




Отправлено: 06.12.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что же так за женский пол взялись мужчины? И ведь душат прямо руками. За какие такие грехи?Полицейские молодцы!

Гость
В Костанае найдена задушенной еще одна женщина




Отправлено: 06.12.17 - 13:54
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае найдена задушенной еще одна женщина




Отправлено: 06.12.17 - 13:56
Комментарий проходит проверку.
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