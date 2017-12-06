Витя Re: Дело водителя "Инфинити", обвиняемой в резонансном... #2







Отправлено: - 11:37 Вот и имя водителя раскрыли. С момента первой публикации о ДТП, когда имя водителя скрывали от общественности, закралось сомнение а не она ли это. Скорее всего были под шофе в момент ДТП как обычно. Только вот полицаи долго возились, дали время разрулить.

Молодежь будьте осторожны на дороге. Не портьте жизнь себе и другим!