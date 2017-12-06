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≡ Дело водителя "Инфинити", обвиняемой в резонансном ДТП, поступило в суд № 2 Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело водителя "Инфинити", обвиняемой в резонансном ДТП, поступило в суд № 2 Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель «Инфинити», 22-летняя Юлия Вильчук, спровоцировавшая аварию, в которой погиб 32-летний мотоциклист Евгений Пасечник, обвиняется по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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§ Anna Болейн
Re: Дело водителя "Инфинити", обвиняемой в резонансном...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 397
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 06.12.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и фамилия девушки в студию, а что сразу скрывали ?
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Витя
Re: Дело водителя "Инфинити", обвиняемой в резонансном...




Отправлено: 06.12.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и имя водителя раскрыли. С момента первой публикации о ДТП, когда имя водителя скрывали от общественности, закралось сомнение а не она ли это. Скорее всего были под шофе в момент ДТП как обычно. Только вот полицаи долго возились, дали время разрулить.
Молодежь будьте осторожны на дороге. Не портьте жизнь себе и другим!

Акела
Re: Дело водителя "Инфинити", обвиняемой в резонансном...




Отправлено: 06.12.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

разруливали

§ сайлау курманов
Re: Дело водителя "Инфинити", обвиняемой в резонансном...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
выехать на скорости на перекресток и просто убить людей , разве это можно отнести смерти по неосторожности? говорят, она еще была в состоянии аффекта , вроде с кем поругалась , да ругайтесь сколько угодно, но убивать то зачем
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* Сергей_я
Re: Дело водителя "Инфинити", обвиняемой в резонансном...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.12.17 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
выехать на скорости на перекресток и просто убить людей , разве это можно отнести смерти по неосторожности?

Если ты на Инфинити, или на Лексусе, то можно, если жигуль или иномарка поддержанная или солярис какой-нибудь - то нельзя.
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* 112
Дело водителя "Инфинити", обвиняемой в резонансном ДТП, поступило в суд № 2 Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 7695
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 12:00
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Дело водителя "Инфинити", обвиняемой в резонансном ДТП, поступило в суд № 2 Костаная




Отправлено: 06.12.17 - 12:01
Комментарий проходит проверку.
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