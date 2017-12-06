Цитата: 112:

Ты же не думаешь что им не проплатили..

Ты хочешь сказать, что член белорусской делегации, чемпион Спартакиады-1986 Андрей Фомочкин сделал это за деньги? Ты ж по себе людей не суди, Мереке Заканыч!





Цитата: 112:

Зачем политизируешь то?

Дык в решении МОК чистой воды политика... не я первый начал.



Цитата: 112:

Кстати нужно срочно раскупать российских олимпийцев другим странам,

сразу видно далёк Заканыч от всего этого... вобла, пивко у ящика вот твоя стихия.

За 2 месяца до Игр никто не сможет получить олимпийскую лицензию.