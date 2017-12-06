сайлау курманов Re: Минэнерго укрупняет РЭК, надеясь снизить тарифы на... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2422

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:47 изначально было очевидным что каждый старается оторвать свой кусок пирога и на пустом месте рубить барбосы , но куда смотрят в правительстве или пустили все на самотек , делайте что хотите , но когда стали цены подниматься , что не так уж хорошо ,опомнились и спешат вернуть на свои круги, так и с газом и во всем остальном ,