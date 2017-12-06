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§ NG.kz
Минэнерго укрупняет РЭК, надеясь снизить тарифы на электричество
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство энергетики Казахстана продолжает укрупнение региональных электросетевых компаний. Главной целью этой работы в Минэнергетики называют улучшение качества снабжения потребителей и модернизацию сетей.
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§ сайлау курманов
Re: Минэнерго укрупняет РЭК, надеясь снизить тарифы на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
изначально было очевидным что каждый старается оторвать свой кусок пирога и на пустом месте рубить барбосы , но куда смотрят в правительстве или пустили все на самотек , делайте что хотите , но когда стали цены подниматься , что не так уж хорошо ,опомнились и спешат вернуть на свои круги, так и с газом и во всем остальном ,
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