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§ NG.kz
Сборную России отстранили от Олимпиады
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30659
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Олимпийский комитет России дисквалифицирован решением исполкома Международного олимпийского комитета. Кроме того, решением МОК вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.
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Директор Пляжа
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отомстили за Сочи-2014, за Сирию, за Крым. Мелочно и подло отомстили. Потому что больше сделать ничего не могут.

§ yudjin
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4926
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.12.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты же не думаешь что им не проплатили..

Ты хочешь сказать, что член белорусской делегации, чемпион Спартакиады-1986 Андрей Фомочкин сделал это за деньги? Ты ж по себе людей не суди, Мереке Заканыч!


Цитата:
112:
Зачем политизируешь то?

Дык в решении МОК чистой воды политика... не я первый начал.

Цитата:
112:
Кстати нужно срочно раскупать российских олимпийцев другим странам,

сразу видно далёк Заканыч от всего этого... вобла, пивко у ящика вот твоя стихия.
За 2 месяца до Игр никто не сможет получить олимпийскую лицензию.
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Все просто
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 11:19
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4926
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.12.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Общая сумма, которая должна будет выплатить Россия, — 15 млн долларов

подстраховались, с..., от упущенной выгоды.

Цитата:
Народный контроль:
не будут замешаны в допинговых скандалах, а также пройдут все обязательные тесты на запрещенные препараты

ну да... надо как прославленных скандинавских лыжников включить в список больных астматиков и разрешить употреблять запрещенные, но разрешенные препараты.
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§ сайлау курманов
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на открытие в Сочи никто из глав государств не приехал , что означает ,прессинг начался еще до крымских событии, последнее было лишь поводом , теперь РФ наверняка придумает что-нибудь альтернативное и даже в три раза увеличит стоимость медали , однако как быть нам в этой чехарде противостоянии?
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пэтриот
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Складывается впечатление , что тот кто больше всего ,,поднимает с колен,, и ведёт страну к ,,соборности и духовности,, - просто переводит страну в другое ,,положение,, . На четвереньки!
Я не сомневаюсь - Россия выберется из этой ( да и любой другой) ситуации . Но стоило разве ввязываться в этот скандал - дураков нема, все умные - а за деньги их ещё больше!
,,Родченковых,, действующих на основании ,,железобетонных,, док-ств тьма- тьмущая. Только платите в валюте , под конец жизни все хотят жить богато

Народный контроль
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 11:42
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
камень брошен в огород Путина, тут еще вчера в передаче 60 минут Собчак много помоев вылила , но не сравнить состояние страны до Путина и теперь , надеюсь что-нибудь порешают как выйти из ситуации, запад злорадствует
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Народный контроль
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут винить спортсменов не надо,виновны руководители которые любой ценой добивались победы. Потерять совесть и превратиться в изгоя общества это что то..

Угрюмый
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ехать только с флагом Победы! Никаких белых.

* 112
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
112


(Пользователи)
Сообщений: 7695
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
хочешь сказать, что член белорусской делегации, чемпион Спартакиады-

Времена меняются к сожалению..
Люди взрослеют и им нужно как то зарабатывать.
Ну не секрет же что спортики любят деньги и бесплатно, по политическим мотивам даже корейцев не заставишь прыгать..
Или китайцев..
Все имеет цену..
А иначе бы им призовые не платили и подарками не огорашивали..
Профайл

* 112
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
112


(Пользователи)
Сообщений: 7695
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
За 2 месяца до Игр никто не сможет получить олимпийскую лицензию

Наши смогут..
Там дадут, другим вот там..
Все думаю возможно..
Скоро выяснится, что потомственный казах с удивительной данной ему русской фамилией отцом Сериком Бердыбаевым, Иван Иванов, победил в гонке на лыжном марафоне в 42 км..
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Народный контроль
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады




Отправлено: 06.12.17 - 11:50
Комментарий удален модератором.

* 112
Сборную России отстранили от Олимпиады
112


(Пользователи)
Сообщений: 7695
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 11:53
Комментарий проходит проверку.
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§ Макарыч
Re: Сборную России отстранили от Олимпиады
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 06.12.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, если Родченков случайно подскользнется и свернет шею, другим это будет уроком?
Кстати, что там говорит Сноуден про известные ему факты использования допинга американскими спортсменами? Наверняка хранит подобные секреты?
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