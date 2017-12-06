NG.kz Прожиточный минимум за ноябрь в РК уменьшился на 9,4% по сравнению с октябрём



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:21 За ноябрь 2017 года величина прожиточного минимума составила 23 319 тенге, что на 9,4% меньше, чем в октябре. По данным статистиков, в ноябре в общем показателе величины прожиточного минимума доля продовольственных товаров составила 13 991 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг – 9 328 тенге.

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