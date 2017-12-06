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§ NG.kz
Прожиточный минимум за ноябрь в РК уменьшился на 9,4% по сравнению с октябрём
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30653
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За ноябрь 2017 года величина прожиточного минимума составила 23 319 тенге, что на 9,4% меньше, чем в октябре. По данным статистиков, в ноябре в общем показателе величины прожиточного минимума доля продовольственных товаров составила 13 991 тенге, непродовольственных товаров и платных услуг – 9 328 тенге.
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§ сайлау курманов
Re: Прожиточный минимум за ноябрь в РК уменьшился на 9,4% по...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2417
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
практически все привозят , своего ничего нет, толку что богаты недрами , всю львиную долю забирают олигархи, просто чудо что еще существуем как суверенное государство , хоть и с такими нерадужными темпами куда-нибудь да причалим
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