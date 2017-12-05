1952 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9377







Отправлено: - 19:04 В Аркалыке висел чудный знак. Вьезд запрещен. Конечно никто не собирался сьезжать с асфальта и пилять по грунтовке 3 километра до разрешенного вьезда. За знаком через 50 метров круглые сутки стоял мотоцикл кривоного сержанта. Он одних так отпускал. С других что то брал. Но когда шли грузовики с овощами буквально с ума сходил. Сам залазил в кузов. Отстегивал брезент, выбирал себе товар. И скидывал изумленному водителю понравившиися кочаны с капустой, арбузы или дыни. Что бы тот аккуратно все это в люльку мотоцикла. Вот такая была власть у человека.Все думали, что у сержанта большая семья. И не обижались сильно на его самодурство. А после дождя на дорогу выезжал полудурошный капитан с переносным знаком. Он перекрывал якобы от грязи. Нужный участок дороги и брал ровно 1 рубль с нарушителя. Всем нужно было куда то ехать. Никто не спорил. Молча отдавали рублик и ехали дальше.