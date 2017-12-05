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§ NG.kz
В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30653
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ориентировки с фотографией сбежавшего из УК 161/11 (колония-поселение) заключенного появились в магазинах Костаная. В них написано, что ЧП произошло 27 ноября. Сбежавший - неоднократно судимый 30-летний Руслан Юсубов, отбывающий наказание за грабеж и кражу.
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интересно
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный




Отправлено: 05.12.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что делал неоднократно судимый в поселении? почему бы сразу таких не за колючку?

§ bgb
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3763
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 05.12.17 - 21:32
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9205
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.12.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
интересно:
Что делал неоднократно судимый в поселении? почему бы сразу таких не за колючку?

Ну как вы не понимаете местной специфики??? Такой ценный кадр! И грабитель - рецидивист и кражи!
Вышел из поселения украл, ограбил - денюжку насяльнику принёс!
Вышел из поселения украл, ограбил - полисяям доля перепала!

Просто что-то пошло не так!
Может быть бабуся - каратист случайно попалась и лежит сейчас этот ценный кадр полиции на излечении весь в бинтах.

Даже вот видите, они с 27 ноября его ждали с Бакшишем в полиции. Ориентировку не подавали аж до 5 декабря! На хороший бакшиш надеялись!
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§ Неравнодушный гражданин
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.12.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мля... я думал поймали уже.. как неделю назад знал об этом....
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§ Серый волк
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9205
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.12.17 - 21:59
Комментарий удален модератором.
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Рулон Обоев
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный




Отправлено: 05.12.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дворе 5 ое где ты друг спрятался? Полиция ау

антон
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный




Отправлено: 05.12.17 - 22:38
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный




Отправлено: 06.12.17 - 00:03
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2417
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.12.17 - 07:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 декабря у парня тридцатилетний юбилей , наверняка у бывшей подруги где-нибудь засел на дно , хотя обычно долго не прячутся , голод не тетка
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§ Victor Yang
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9894
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.17 - 08:40
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Re: В Костанае из колонии-поселения сбежал заключенный
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9894
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Вышел из поселения украл, ограбил - денюжку насяльнику принёс!
Вышел из поселения украл, ограбил - полисяям доля перепала!

Я тебе секрет открою: срок и вид наказания устанавливает суд, но никак не "насяльники" и "полисяи". Ты бы прочитал что-нибудь про разветвление властей, умник.
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