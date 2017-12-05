Цитата: интересно:

Что делал неоднократно судимый в поселении? почему бы сразу таких не за колючку?



Ну как вы не понимаете местной специфики??? Такой ценный кадр! И грабитель - рецидивист и кражи!

Вышел из поселения украл, ограбил - денюжку насяльнику принёс!

Вышел из поселения украл, ограбил - полисяям доля перепала!



Просто что-то пошло не так!

Может быть бабуся - каратист случайно попалась и лежит сейчас этот ценный кадр полиции на излечении весь в бинтах.



Даже вот видите, они с 27 ноября его ждали с Бакшишем в полиции. Ориентировку не подавали аж до 5 декабря! На хороший бакшиш надеялись!