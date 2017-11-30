Медный Re: «Я и моя машина». «Каравелла» Camry #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1403

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:37 Цитата: Карамерген:

Не пойдут продажи

ценник думаю на сие творение сумрачного гения советского (опосредованно итальянского) народа - 2106. лежал бы в пределах 700 тысяч тенге со всеми "надбавками" помнятся 7-ки... которые сбагривали по 500к кажется, ну тогда и тенге, и рубль, и доллар были другими.

Наши собирают машины на дизельном, себестоимость их от продажной цены в салоне - В ДВА РАЗА а знающие люди говорят что и того выше...

Откуда такие наценки? я не знаю, но предполагаю

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