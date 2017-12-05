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§ NG.kz
5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30652
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ней идет строительство универсально-сборочного цеха для завода по производству лифтов. А в конференц-зале готового административно-бытового комплекса аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел заседание совета по привлечению инвесторов.
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§ yeti91
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 538
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 05.12.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А лифты такие же как в 4 поликлинике,гремящие? -вроде новые а гремят хуже мебельных -старых
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§ 112
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7683
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 17:54
Комментарий удален модератором.
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Народный контроль
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 05.12.17 - 18:43
Комментарий удален модератором.

Кишкентай
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 05.12.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрим. А то сколько помню таких индустриальных зон уже больше сотни открывали по всей стране. Правда они закрывались через несколько лет...

Макс
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 05.12.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
А лифты такие же как в 4 поликлинике,гремящие? -вроде новые а гремят хуже мебельных -старых

Когда говорят про Российские инвестиции говорят, становиться как то смешно, скорее всего эти лифты уже позавчерашний день, кому они их собрались реализовывать? деньги скорее всего украдены из бюджета РФ и это слабая попытка вывести эти деньги из бюджета, спасти от санкции они сейчас табунами будут сюда валить.

Рейтер
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 05.12.17 - 20:16
Комментарий удален модератором.

Лифтёр
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 05.12.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макс:
Когда говорят про Российские инвестиции говорят, становиться как то смешно, скорее всего эти лифты уже позавчерашний день, кому они их собрались реализовывать? деньги скорее всего украдены из бюджета РФ и это слабая попытка вывести эти деньги из бюджета, спасти от санкции они сейчас табунами будут сюда валить.

Была статья на тенгри недавно Россия на втором месте после Китая по инвестициям в КЗ. Сумма исчисляется миллиардами долларов. А ты тут про лифты плачешь)

§ Неравнодушный гражданин
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.12.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята.. .кошелек открыт... На рынке вытесняют конкуров... Ну поверьте.. знаю не понаслышке...
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Макс
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...




Отправлено: 05.12.17 - 21:51
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9205
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.12.17 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это фото жуть как символизирует эту зону!
Сначал хотел написать чтоб его убрали, а теперь думаю, оно на своём месте.
:lol:
Непонятный дядька, смотрящий в стенку кадра совсем не мешает разглядывать весьма интересное оформление помещения.
Действительно центральным объектом фото являются фальшивые шторы, сделанные из жалюзи и судя по всему по эскизам последнего писка моды аркалыкских дизайнеров! :-)
Интересную и символичную часть композиции занимают отопительные приборы, да и вообще всё помещение разрубленное по горизонтали.
А ещё эти накладные офисные светильники снаружи в явно гипсокартонном потолке просто вставляют! :lol:



В общем с почином!
:lol:

Не знаю как людям делающим качественные лифты пришелся этот дизайн.
Наверное сразу говорили о низком уровне оплаты труда как преимуществе размещения ;-)

Ну а вообще лифты - это знатный распил сейчас денег.

Как раз наступает эпоха износа лифтов массового домостроения тысяч и тысяч самых массовых девятиэтажек. 30 лет им определили срок службы.
Этот кусок пирога слопать хотят очень многие.
Тем более что взяв в оборот ушлых чиновников можно выворачивать руки законами и правилами владельцам жилья.
В РФ на это отнимают фонды капитального ремонта, закупая по безумным ценникам лифты и ремонта соответственно не проводя, а только меняя лифт. Причём очень часто качественный на новый некачественный.
Боже вас упаси от Ущербинского чудовища лифтостроения, которе глючит громыхает, тормозит и живет своей жизнью.
Говорят обитателям подмосковной уЩербинки уже не раз били морду лица за лифты которые у них делают. Так что эти аборигенусы из-за своего убогого лифтостроения предпочитают говорить, что живут в Подольске или Чехове, но только не в Щербинке.
Потому как очень многие живущие рядом с лифтовой шахтой могут прямо в неё и запустить в порыве любви к ближнему.
:-)

Что удивительно, вперёд по реализации кстати уверенно вышли белорусы со своей продукцией.

А на специализированном сайте для лифтёров эта продукция ВЕК представлена вот здесь
http://reportlift.ru/news/katalog-liftov-kompanii-vek/
Там есть ещё много интересного.

[Исправлено: Серый волк, 05.12.2017 - 22:18]
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§ Серый волк
Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9205
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.12.17 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут у нас еще в комментах есть интересный перец с такими пушистыми тараканами, что наш друх 112-й просто обзавидоваться должен.Цитата:
Макс:
Когда говорят про Российские инвестиции говорят, становиться как то смешно, скорее всего эти лифты уже позавчерашний день, кому они их собрались реализовывать? деньги скорее всего украдены из бюджета РФ и это слабая попытка вывести эти деньги из бюджета, спасти от санкции они сейчас табунами будут сюда валить.

Браво! Тараканы просто замечательные! Хоть сейчас на выставку.
(по секрету тихонечко скажу, в Ёбурге маловероятно что рассматривают серьёзно попытки выхода на поток экспорта, и маловероятно что на эти отечественные железки Урала хоть на грамм могут повлиять санкции, но тараканщикам-ономастам это не важно ) :lol: Они не озабочены техническими подробностями.

Ну а это очень круто снятый презентационный ролик новых технологий в лифтостроении.
Люди, которые его делали, очень хорошо умеют это делать.




Ваш Серый волк, 43 этаж. ;-)








:lol:

[Исправлено: Серый волк, 05.12.2017 - 23:01]
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Гость
5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае




Отправлено: 06.12.17 - 02:39
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