/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 626 из 626«1...624625626
Куратор темы: drakon
Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну , чего тут сказать вижу собрались тут уважаемые люди ;-) , за старое время вспоминают . А я ! А я ! Зато с дочкой Бородина в школе учился ;-) , и с Кунаевым , когда малолетний был общался ! 8-) :-o

1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Аркалыке висел чудный знак. Вьезд запрещен. Конечно никто не собирался сьезжать с асфальта и пилять по грунтовке 3 километра до разрешенного вьезда. За знаком через 50 метров круглые сутки стоял мотоцикл кривоного сержанта. Он одних так отпускал. С других что то брал. Но когда шли грузовики с овощами буквально с ума сходил. Сам залазил в кузов. Отстегивал брезент, выбирал себе товар. И скидывал изумленному водителю понравившиися кочаны с капустой, арбузы или дыни. Что бы тот аккуратно все это в люльку мотоцикла. Вот такая была власть у человека.Все думали, что у сержанта большая семья. И не обижались сильно на его самодурство. А после дождя на дорогу выезжал полудурошный капитан с переносным знаком. Он перекрывал якобы от грязи. Нужный участок дороги и брал ровно 1 рубль с нарушителя. Всем нужно было куда то ехать. Никто не спорил. Молча отдавали рублик и ехали дальше.

1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые хитрецы делали большую гадость капитану. Они своровывали стойку со знаком. Пока капитан отвлекался на очередного клиента. Увозили в кузове грузовика и выбрасывали в сотне километров в степи.
Через некоторое время после очередного дождя снова на трассе появлялся озверевший на водителей служивый и удвоенной силой забирал рублики с нарушителей его пропускного режима.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я в Лозанне.
ждем.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.12.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думаю наши поедут.
иначе хана всем олимпиадам.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12792
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.17 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ждем.

Алекс,что там?... 8-)
Профайл

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3423
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.12.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По тяжёлой МОК Россию :-(
Очень жаль.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 626 из 626«1...624625626
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 0
Всего: 59

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх