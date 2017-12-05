Серый волк Re: 5 декабря стало днем открытия индустриальной зоны в Костанае... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9204

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:05 Вот это фото жуть как символизирует эту зону!

Сначал хотел написать чтоб его убрали, а теперь думаю, оно на своём месте.



Непонятный дядька, смотрящий в стенку кадра совсем не мешает разглядывать весьма интересное оформление помещения.

Действительно центральным объектом фото являются фальшивые шторы, сделанные из жалюзи и судя по всему по эскизам последнего писка моды аркалыкских дизайнеров!

Интересную и символичную часть композиции занимают отопительные приборы, да и вообще всё помещение разрубленное по горизонтали.

А ещё эти накладные офисные светильники снаружи в явно гипсокартонном потолке просто вставляют!







В общем с почином!





Не знаю как людям делающим качественные лифты пришелся этот дизайн.

Наверное сразу говорили о низком уровне оплаты труда как преимуществе размещения



Ну а вообще лифты - это знатный распил сейчас денег.



Как раз наступает эпоха износа лифтов массового домостроения тысяч и тысяч самых массовых девятиэтажек. 30 лет им определили срок службы.

Этот кусок пирога слопать хотят очень многие.

Тем более что взяв в оборот ушлых чиновников можно выворачивать руки законами и правилами владельцам жилья.

В РФ на это отнимают фонды капитального ремонта, закупая по безумным ценникам лифты и ремонта соответственно не проводя, а только меняя лифт. Причём очень часто качественный на новый некачественный.

Боже вас упаси от Ущербинского чудовища лифтостроения, которе глючит громыхает, тормозит и живет своей жизнью.

Говорят обитателям подмосковной уЩербинки уже не раз били морду лица за лифты которые у них делают. Так что эти аборигенусы из-за своего убогого лифтостроения предпочитают говорить, что живут в Подольске или Чехове, но только не в Щербинке.

Потому как очень многие живущие рядом с лифтовой шахтой могут прямо в неё и запустить в порыве любви к ближнему.





Что удивительно, вперёд по реализации кстати уверенно вышли белорусы со своей продукцией.



А на специализированном сайте для лифтёров эта продукция ВЕК представлена вот здесь

http://reportlift.ru/news/katalog-liftov-kompanii-vek/

Там есть ещё много интересного.



[Исправлено: Серый волк, 05.12.2017 - 22:18]