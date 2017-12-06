Серый волк Re: «Оденем «голые» трубы». Рядом с детской площадкой #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9204

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:15 Цитата: - Теплотрасса находится напротив дома № 102 по ул. Чехова, - пояснил он



Да это не напротив Чехова 102! Узнал это место. Это как раз точно во дворе Чехова 102.



А вот как раз напротив Чехова 102 находится его теплотрубное величество КЕТЕК с собственой персоной. Который очень мечтает об иностранных кредитах в миллионы Евро.



И ко всему прочему это один двор с девятиэтажкой бывшего магазина "Знание". Самого крупного книжного магазина в области, возможно и в Казахстане. Этот магазин был украден бессовестными чиновниками у горожан.

И не так давно именно на этой дорожке я снимал как затаскивают туши мяса в бывший Книжный.

Вот это фото, посмотрите, что изменилось.



Я снимал в том же направлении, что и фотограф, всего в 20 метрах позади точки съемки в этой статье.

На этом же здании магазина Знание красовалась надпись, которую так никто и не смог перевести. (главная улица города если что, на ней совсем недалеко областной акимат)







А ещё в этом дворе, очень давно, когда не было этой уродливой теплотрассы, вырастали замечательные люди.

Например герой России Андрей Ламанов, посадивший полностью обесточенный большой пассажирский самолёт с эшелона 10600 метров на крохотную заброшенную вертолётную площадку в тайге и спасший больше семидесяти пассажиров рейса Полярный - Москва.

Его родители кажется ещё три года назад жили как раз в доме Чехова 102.





А теперь на акиматском примере этой теплотрассы и всего окружающего наверное воспитываться должны другие специфические категории, которым по мнению чинуш абсолютно не нужны магазины "Знание", технические библиотеки которые они украли совсем недавно, и ничего подобного не нужно.

Совсем другое сейчас в почёте и востребовано.

Особенно учитывая прямо рядом детскую площадку с этим примером, на которую нужно перешагивать мамам и детям через ободранные раскаленные трубы, которые учитывая ТЭЦ напротив будут явно за сотню градусов.

Наверное по мнению акиматчиков на этом примере их пространства должны хорошо вырастать будущие коррупционеры, взяточники, ономасты и нурылыкуны.



Всё окружающее этому явно должно способствовать. любимые акиматчиками и тщательно подготовленные образцы их среды для воспитания удобного окружения.



[Исправлено: Серый волк, 05.12.2017 - 21:34]