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§ NG.kz
«Оденем «голые» трубы». Рядом с детской площадкой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30652
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О теплотрассе в центре города, на которой нет изоляции на участке длиной около 5 м, «НГ» сообщил житель Костаная Кауез БАЛГИН.
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§ Серый волк
Re: «Оденем «голые» трубы». Рядом с детской площадкой
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9204
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.12.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Теплотрасса находится напротив дома № 102 по ул. Чехова, - пояснил он

:lol: :lol:
Да это не напротив Чехова 102! Узнал это место. Это как раз точно во дворе Чехова 102.

А вот как раз напротив Чехова 102 находится его теплотрубное величество КЕТЕК с собственой персоной. Который очень мечтает об иностранных кредитах в миллионы Евро. :lol: :lol:

И ко всему прочему это один двор с девятиэтажкой бывшего магазина "Знание". Самого крупного книжного магазина в области, возможно и в Казахстане. Этот магазин был украден бессовестными чиновниками у горожан.
И не так давно именно на этой дорожке я снимал как затаскивают туши мяса в бывший Книжный.
Вот это фото, посмотрите, что изменилось.

Я снимал в том же направлении, что и фотограф, всего в 20 метрах позади точки съемки в этой статье.
На этом же здании магазина Знание красовалась надпись, которую так никто и не смог перевести. (главная улица города если что, на ней совсем недалеко областной акимат)
;-)


А ещё в этом дворе, очень давно, когда не было этой уродливой теплотрассы, вырастали замечательные люди.
Например герой России Андрей Ламанов, посадивший полностью обесточенный большой пассажирский самолёт с эшелона 10600 метров на крохотную заброшенную вертолётную площадку в тайге и спасший больше семидесяти пассажиров рейса Полярный - Москва.
Его родители кажется ещё три года назад жили как раз в доме Чехова 102.


А теперь на акиматском примере этой теплотрассы и всего окружающего наверное воспитываться должны другие специфические категории, которым по мнению чинуш абсолютно не нужны магазины "Знание", технические библиотеки которые они украли совсем недавно, и ничего подобного не нужно.
Совсем другое сейчас в почёте и востребовано.
Особенно учитывая прямо рядом детскую площадку с этим примером, на которую нужно перешагивать мамам и детям через ободранные раскаленные трубы, которые учитывая ТЭЦ напротив будут явно за сотню градусов.
Наверное по мнению акиматчиков на этом примере их пространства должны хорошо вырастать будущие коррупционеры, взяточники, ономасты и нурылыкуны.

Всё окружающее этому явно должно способствовать. любимые акиматчиками и тщательно подготовленные образцы их среды для воспитания удобного окружения.

[Исправлено: Серый волк, 05.12.2017 - 21:34]
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