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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1401
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.12.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ууууууххууууу!


:innocent: :innocent: :innocent: каеф
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4212
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.12.17 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Что Марик, обижают?
Да забей, игнорь, атстанут супостаты.
У тебя зато теперь есть Виза Классик.
Пусть завидуют.
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1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 05.12.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У тебя зато теперь есть Виза Классик.

только пин-код карточки никому не говори. И нам сюда не пиши. И не дай бог вышлешь сюда фотокарточки. Мои внуки все деньги твои обкорнают. Оставят только на бензин, что бы до банка доехать. И закрыть свою карточку. :oops: :-P :-x

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7683
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Что Марик

Мне нравится толпа..
Хоть она и одинакова, но порой интересно одному идти против нее..
Мне нравится смотреть как они шукают друг другу, занимаются травлей, уничтожают другие мнения, которые идут вразрез с журналисткими например, или с мнением Уважаемого, как они нурлыкунят вышестоящим..
Все собственно как и у нас в реальной жизни..
Как они голосуют..
Но все вместе, толпой..
В то же время приятно наблюдать как они прячутся от собственного бессилия тут, от реальной жизни и тут... и тут покоя нет, я не даю!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7683
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Визу надо еще забрать, не успел, в Костанае сегодня целый день болтался..
По Лермонтова ездил, нормально и не страшно..
Я то думал там что то вон выходящее, а там на стадии ремонта в е..
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 05.12.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
барыс трактор

ну некуда уже

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 05.12.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Хоть 112 увижу,вдоволь поржу

"Грешно смеяться над больными". Кавказская пленница.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7683
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Наконец то..
Я то думал куда запропастился и не поддерживает кучку?
Наконец то все тут..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7683
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему то обо мне всегда говорить любят, потому что больше не о чем говорить и ничто вас не сплачивает так как я?
Но настоящая ли эта дружба, основанная на ненависти к другому?
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7683
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.12.17 - 23:59
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7683
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.12.17 - 00:01
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 06.12.17 - 00:30
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Ответить Новый топик
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