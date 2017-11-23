Ваш земляк Re: Батыр Отей и его сын Бекбаулы би #15





(Пользователи) Сообщений: 1436

Регистрация: 18.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 23:35 Сегодня имена Отей батыра и Бекбаулы би Отейулы недостаточно известны своему народу прежде всего молодому поколению, нашим землякам - костанайцам, так как о них написано еще очень мало из-за отсутствия источников.



Подождите. Сейчас быстренько сказку сочинят. Почему-то про купца, торгующим шелками, запомнили, а про славную и полную подвигами и мудрыми решениями жизнь сведений не хватает...