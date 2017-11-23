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§ NG.kz
Батыр Отей и его сын Бекбаулы би
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30652
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 02:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одной из ярких личностей, сыгравших большую роль в истории не только своего края, но и всего Казахстана, является Отей батыр (приблизительно 1714-1749 гг.) из рода аргын (ветвь младший аргын), героически сражавшийся против калмыков за независимость родной земли.
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§ Ваш земляк
Re: Батыр Отей и его сын Бекбаулы би
Ваш земляк


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Сообщений: 1436
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 05.12.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня имена Отей батыра и Бекбаулы би Отейулы недостаточно известны своему народу прежде всего молодому поколению, нашим землякам - костанайцам, так как о них написано еще очень мало из-за отсутствия источников.

Подождите. Сейчас быстренько сказку сочинят. Почему-то про купца, торгующим шелками, запомнили, а про славную и полную подвигами и мудрыми решениями жизнь сведений не хватает...
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§ Ваш земляк
Re: Батыр Отей и его сын Бекбаулы би
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 05.12.17 - 23:37
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Батыр Отей и его сын Бекбаулы би
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1436
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 05.12.17 - 23:40
Комментарий удален модератором.
Профайл
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