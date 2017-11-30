NG.kz «Я и моя машина». «Каравелла» Camry



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:18 В конкурсе для женщин, владеющих искусством управления, могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать.

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