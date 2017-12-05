112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8914





(Пользователи) Сообщений: 7683

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:48 Цитата: Обликоморале:

Что Марик

Мне нравится толпа..

Хоть она и одинакова, но порой интересно одному идти против нее..

Мне нравится смотреть как они шукают друг другу, занимаются травлей, уничтожают другие мнения, которые идут вразрез с журналисткими например, или с мнением Уважаемого, как они нурлыкунят вышестоящим..

Все собственно как и у нас в реальной жизни..

Как они голосуют..

Но все вместе, толпой..

В то же время приятно наблюдать как они прячутся от собственного бессилия тут, от реальной жизни и тут... и тут покоя нет, я не даю!