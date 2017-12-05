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§ NG.kz
Зима. Метель. Сугробы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ехал домой сейчас по ул.Арыстанбекова. Два трактора шкребут асфальт. Наверное снега выпало много и движение затруднено.
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Никола
Re: Зима. Метель. Сугробы




Отправлено: 05.12.17 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это учения. по Воинов они тоже постоянно скребут, аж искры летят. А потом начинаю : "Это все шипы разрушают асфальт и т.д."

Просто
Re: Зима. Метель. Сугробы




Отправлено: 05.12.17 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конец года,деньги бюджетные нужно потратить.Когда в январе начнутся снега и метели,то не будут шкрябать

читатель
Re: Зима. Метель. Сугробы




Отправлено: 05.12.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Просто:
Конец года,деньги бюджетные


стопудово.
сегодня на улицах куча всякой техники.
и вчера. движению мешают.
сжигают бензин. или солярку. идиотизм.

димон
Re: Зима. Метель. Сугробы




Отправлено: 05.12.17 - 12:44
Комментарий удален модератором.

дорожный рабочий
Re: Зима. Метель. Сугробы




Отправлено: 05.12.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
читатель:
стопудово.
сегодня на улицах куча всякой техники.
и вчера. движению мешают.

вам господа, не угодишь, то не убирают улицы, то сильно убирают.

Всем общий
Re: Зима. Метель. Сугробы




Отправлено: 05.12.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
читатель:
сегодня на улицах куча всякой техники.
и вчера. движению мешают.
сжигают бензин. или солярку. идиотизм.

Антитерористичекие учение идут.

§ saba
Re: Зима. Метель. Сугробы
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 05.12.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это всё из-за нашей системы бюрократической, если они не освоят эти деньги в этом году, на следующий год выделят ровно настолько меньше, сколько не освоили в этом году, если ничего не делать, а беречь ресурсы на следующий год тут же побежит прокуратура и под восторг общества кого нибудь посадили, поэтому каждую ночь пыль столбом, по 5 тракторов в ряд идут, красиво, аж страшно
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§ шолом рубашкин
Re: Зима. Метель. Сугробы
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 05.12.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наверное асфальт выпал в виде осадков
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* Неравнодушный гражданин
Re: Зима. Метель. Сугробы
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.12.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государственные бараны имхо...
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* Серый волк
Re: Зима. Метель. Сугробы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9202
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.12.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
Государственные бараны имхо...

Рискну предположить, что где-то между рогами им датчики слежения Глонасс вставили.
И теперь нужно выкатывать для освоения бюджета.

Но будет ещё хуже.
Когда они научатся бюджет барыжить на реагентах.
В коррумпированном ЖКХ Москвы это огромная проблема.
В погоне за освоением денег высыпают и выливают просто чудовищное количество реагентов. Настолько избыточное, что всё живое погибает вокруг.
Коррупция закупает, деньги на закупках делаются, гастарбайтеры всё это выливают и засыпают как снегом расходуя.
В районе Народного ополчения (октябрьское поле) приходилось видеть и имитацию распыления реагентов. Крадётся оранжевый реагентный грузовик с распылителем, по небольшой улочке, только ничего не распыляет. Имитирует для Глонасса. :lol:
Там где коррупция прописалась - там такое и вырастает.
:lol:
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