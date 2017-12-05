Серый волк Re: Зима. Метель. Сугробы #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9202

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:17 Цитата: Неравнодушный гражданин:

Государственные бараны имхо...

Рискну предположить, что где-то между рогами им датчики слежения Глонасс вставили.

И теперь нужно выкатывать для освоения бюджета.



Но будет ещё хуже.

Когда они научатся бюджет барыжить на реагентах.

В коррумпированном ЖКХ Москвы это огромная проблема.

В погоне за освоением денег высыпают и выливают просто чудовищное количество реагентов. Настолько избыточное, что всё живое погибает вокруг.

Коррупция закупает, деньги на закупках делаются, гастарбайтеры всё это выливают и засыпают как снегом расходуя.

В районе Народного ополчения (октябрьское поле) приходилось видеть и имитацию распыления реагентов. Крадётся оранжевый реагентный грузовик с распылителем, по небольшой улочке, только ничего не распыляет. Имитирует для Глонасса.

Там где коррупция прописалась - там такое и вырастает.

