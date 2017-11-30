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§ NG.kz
Шаг влево, шаг вправо - мрак
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30651
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.17 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В областном центре по-прежнему безопасно ходить только по главным улицам. К счастью, теперь не только в центре Костаная. Сегодня хорошо освещены пр. Аль-Фараби, ул. Баймагамбетова, Тауелсиздик, Гагарина, Каирбекова, Карбышева, Воинов-Интернационалистов.
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* Серый волк
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9202
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.12.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
У меня на улице висит китайский светильник на 28 ватт уже лет семь или больше - работает отлично

Не исключено, бывает :lol: Если вы не сталкивались в производственных масштабах на крупных предприятиях с мегаваттными мощностями и совершенно разными условиями для дежурного, рабочего, аварийного освещения самых разных зон и категорий помещений разного производственного характера.
Почитайте тут немного попсы для обывателей о подделках. http://led-obzor.ru/svetodiodyi-cree-sravnivaem-original-poddelku
Изложено максимально понятно.
Если у вас будет использоваться китайчатина в тысячах экземпляров, то служба итр у вас точно без работы не останется.
А может и несолько бригад понадобится, чтоб параллельно с этим разбираться и устранять.
По этой причине в крупных производствах никогда и ничего китайского не используется. Потому как время и непрерывность серьёзных производств очень больших денег стоит. ;-)
я даже представить боюсь развитую систему крупного предприятия где масса вакуумников на ВВ, больше сотни будут на китайчатине работать. Это кошмарный сон. :lol:
Могу как нибудь рассказать где на все огромное предприятие в европе затесался один китайский SNMP адаптер, (блок размером с пачку сигарет) который немцы заказали в китае и контролировали производство.
из-за его работы чуть не встала энергетика одного очень важного производства. Хорошо у персонала хватило квалификации не верить показаниям дистанционно и просто отключить эту висевшую уродину. ;-) А могли бы и обрубить всё поверив показаниям блока на непрерывном производстве.

[Исправлено: Серый волк, 04.12.2017 - 19:11]
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§ dandiv
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.12.17 - 07:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Серый волк

Так Вы так и не ответили - какие качественные производители. И кстати - сейчас разве что-то из техники производится не в Китае?
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1952
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 05.12.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Так Вы так и не ответили - какие качественные производители. И кстати - сейчас разве что-то из техники производится не в Китае?

Большая просьба к модераторам. Отправляйте сразу в игнор всякие там расспросы к друг другу. Считать это слабым ходом комментатора. Пусть переписываются в личке. :-o :oops: :-P

Омар
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 05.12.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ура, по нашей улице Тобольской с двух сторон установили новые опоры (столбы) и заменили электропровода на новые. Когда появятся уличные освещения не знаем, ждемссс.

ГостьЯ
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 05.12.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Только уже есть фонари, которые моргают непонятно как..

Ну и ладно, проморгаются да перестанут, главное же, что освещение есть...

1952
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 05.12.17 - 10:18
Комментарий удален модератором.

§ dandiv
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.12.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
Отправляйте сразу в игнор всякие там расспросы к друг другу.

А разве не по теме вопрос? Освещение, светодиодные фонари? Серый волк вроде знает какие качественные производители, но не написал.
p/s Комунальщики тоже читают газеты, может быть им бы помогла эта информация ;-)
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1952
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак




Отправлено: 05.12.17 - 10:44
Комментарий удален модератором.

* Серый волк
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9202
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.12.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
А разве не по теме вопрос? Освещение, светодиодные фонари? Серый волк вроде знает какие качественные производители, но не написал.

:lol: :lol: :lol: :lol: Гражданин по ходу не читатель! Он писатель! :lol:
Даже ссылку дал качественную и доступным языком для разного уровня развития написанную, с некоторыми хорошими примерами и с кратким описанием встреч с подделками.
Но увы! Наверное религия читать не позволяет! :lol:

Цитата:
ГостьЯ:
Ну и ладно, проморгаются да перестанут, главное же, что освещение есть...

Да, да! Именно проморгаются! Кривые и косые посаженные микросхемы ШИМ при правильном поливе за два года вырастут в шикарные Баобабы и будут светить с каждым годом китаёзными диодами всё ярче и ярче!
А помоечные электролитические конденсаторы, не работающие уже при минус пяти, подрастут со временем до размера упитанного чиновника и начнут работать запасая вагоны энергии из астрала! :lol:
Цитата:
dandiv:
p/s Комунальщики тоже читают газеты, может быть им бы помогла эта информация ;-)


Да знают они кое-что. Знают.
Вот где им с заказчиками из какимата совесть бы немного найти, чтоб не воровать и не распиливать бюджетное бабло на китайском хламе. Приличные приборы стоят своих денег. Не особо больших, и их хватит ещё и детям. Через 80тыс часов светить будут как новые. Но поставив хлам можно очень хорошо заработать на карман. Так как цена на хлам может снижаться до бесконечности. ЦЕНА ПОДДЕЛКИ - ЦЕНА ПОМОЕЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

А бюджету при этом достанется бесконечно гонять бригады на замены, Работы бригад, аренда вышек, заполнение куч нарядов.
Проблемы движению и затраты энергии на хлам а не в строго нормируемые люксы освещения.
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§ dandiv
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.12.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Гражданин по ходу не читатель! Он писатель! :lol:
Даже ссылку дал качественную и доступным языком для разного уровня развития написанную, с некоторыми хорошими примерами и с кратким описанием встреч с подделками.

Блин, да читал я эту статью (кстати спасибо за неё!!!). Я имел ввиду какие качественные производители ламп, светильников? Даже поддельные CREE светодиоды могут служить долго - не превышать допустимые эксплуатационные характеристики (на загонять их в режим фирменных). Помимо CREE есть несколько отличных производителей, но и на их продукцию может быть подделка :-(
p/s Про свой светильник - в описании не было никаких упоминаний, что там какие бы то ни было фирменные светодиоды, просто режим работы выбран правильный. Есть у меня лампы с якобы Luxeon диодами, светят хуже чем в описании при покупке, но... померив ток и напряжение я понял, что скорей всего подделка, но на светодиоды подается в два раза меньший ток, поэтому тоже работают долго. Дома в люстрах стоят kosmos с керамическим радиатором и диодами Samsung, но они 2012 года выпуска (вроде), так они работают тоже очень хорошо... Более поздние лампы этого производителя уже с алюминиевым радиатором (похоже с малой теплоотдачей), так они спустя пару-тройку лет выходят из строя - банальный перегрев.
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* Серый волк
Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9202
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.12.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не знаю какие у вас фирмы представлены точками от дилеров в РК. Интернет слабо развит в регионе. Для незначительных помещений думаю если есть желание можно экспериментировать с менее известными. Ну типа в коридоре и туалете.
Хотя я честно устал от периодического разглядывания всяческой контрафактной продукции, которая иногда попадает на стол под лупу и осциллограф, отрывая от более нужных дел.
Раньше было интересно даже смотреть на убожество печатных плат и компоненты подделок. Никаким качеством в Космосах, юниелах, камелионах, и прочих брендах маскирующихся под российские не пахло. Это крайне низкого качества продукция. Космос начинал еще с того, что галогенки подделывал. Реально убожественная лампа была, видная мгновенно по цвету нити без приборов выдавалась за калиборованную галогенку с цветовой температурой 3200. Даже близко ничего не было.
Грязное свечение нити из отходов производства или изначально грязных источников сырья.
Либо сгорало, либо концы отгорали, либо если совсем тускло светилась, то могла проколбасить своим убогим светом срок, пока не деградировала от испарений нити.
У этих брендов нет смысла вкладывать в качественные детали и сейчас в век других технологий. Их покупатель этого не поймёт и они разорятся с затратами на качественные детали.

Я бы не стал экспериментировать со своим зрением используя брак и отходы в месте постоянного пребывания. Спектр должен соответствовать нормам безопасности и быть комфортным. На это ведущие производители тратям десятки миллионов. На исследования и производство составов и компонентов. Бракодела интересует только подделать корпус и вставить в него тот диод, который у него получилось хоть как-то научиться производить.

Попробуйте задать вопрос на сайтах ну хоть самых известных производителей.
Где купить в вашем обласном центре их продукцию.
Сайт Филипса четко показывает дилеров в Астане и Актюбинске.

http://www.lighting.philips.kz/where-to-buy#location=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

Мне больше по душе спектр и надежность ОСРАМ (osram).
Редко подводят, любые модели сделаны с достойным качеством и сроком. Хотя иногда и не чемпионы по отдаче, как Кри.

Попробуйте ангажировать журналистов на беседу с дилерами.
Они могут заинтересовать.
Ещё можно искать в качественных крупных магазинах, которых проверяет дилер и которым репутация дороже шанса нагреться на серых поставках. Но я даже не рискну предположить есть ли такая сеть у вас.

Да перегрев - бич. Особенно в плохих условиях у слабых производителей.
Они не разрабатывают на работу до 150 градусов в закрытом виде.
А у фирменных все компоненты будут термально готовы. Не раз убеждался что даже не в самых жестких условиях перегрева левак дохнет. Ну и как он сможет если там детали самой низкой категории? Они физически на температуры за сто не расчитаны.


А ещё стоит ли использовать диодное освещение в качестве основного на рабочем месте по 40 часов в неделю? У нас на работе диодное и не хилое по цене и мощности с избытком. Но если начинать работу с мелкими схемами, жуть как некомфортно. И люксов то с избытком. Но не то. Приходится ставить рядом с одной стороны лампу-линзу с кольцевой люм. Осрам. с другой настольную с лапой накаливания и это совсем другое дело.
Да, экономично, да весело. Да можно контроллером сделать чудеса любого оттенка и силы.
Но ИМХО иногда хочется выключить и использовать в доп к традиционному ровному по спектру источнику.

А ещё удивительное явление есть.
Когда вокруг крупных городов зимой в лесу снег меняет оттенок.
Светодиодный свет десятков улиц совсем иной по спектру и отражается совсем другим образом. И эта волна одночастотная гуляет между снеговыми облаками и снегом в лесу и лес вокруг светодиодных городов подсвечивается совсем иначе чем несколько лет назад. В нем всё видно ночью на грани или чуть лучше, но это совсем другой свет и совсем другой цвет неба. Это просто наступила другая эпоха.

[Исправлено: Серый волк, 05.12.2017 - 20:25]
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