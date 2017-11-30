Серый волк Re: Шаг влево, шаг вправо - мрак #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9202

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:52 Я не знаю какие у вас фирмы представлены точками от дилеров в РК. Интернет слабо развит в регионе. Для незначительных помещений думаю если есть желание можно экспериментировать с менее известными. Ну типа в коридоре и туалете.

Хотя я честно устал от периодического разглядывания всяческой контрафактной продукции, которая иногда попадает на стол под лупу и осциллограф, отрывая от более нужных дел.

Раньше было интересно даже смотреть на убожество печатных плат и компоненты подделок. Никаким качеством в Космосах, юниелах, камелионах, и прочих брендах маскирующихся под российские не пахло. Это крайне низкого качества продукция. Космос начинал еще с того, что галогенки подделывал. Реально убожественная лампа была, видная мгновенно по цвету нити без приборов выдавалась за калиборованную галогенку с цветовой температурой 3200. Даже близко ничего не было.

Грязное свечение нити из отходов производства или изначально грязных источников сырья.

Либо сгорало, либо концы отгорали, либо если совсем тускло светилась, то могла проколбасить своим убогим светом срок, пока не деградировала от испарений нити.

У этих брендов нет смысла вкладывать в качественные детали и сейчас в век других технологий. Их покупатель этого не поймёт и они разорятся с затратами на качественные детали.



Я бы не стал экспериментировать со своим зрением используя брак и отходы в месте постоянного пребывания. Спектр должен соответствовать нормам безопасности и быть комфортным. На это ведущие производители тратям десятки миллионов. На исследования и производство составов и компонентов. Бракодела интересует только подделать корпус и вставить в него тот диод, который у него получилось хоть как-то научиться производить.



Попробуйте задать вопрос на сайтах ну хоть самых известных производителей.

Где купить в вашем обласном центре их продукцию.

Сайт Филипса четко показывает дилеров в Астане и Актюбинске.



http://www.lighting.philips.kz/where-to-buy#location=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C



Мне больше по душе спектр и надежность ОСРАМ (osram).

Редко подводят, любые модели сделаны с достойным качеством и сроком. Хотя иногда и не чемпионы по отдаче, как Кри.



Попробуйте ангажировать журналистов на беседу с дилерами.

Они могут заинтересовать.

Ещё можно искать в качественных крупных магазинах, которых проверяет дилер и которым репутация дороже шанса нагреться на серых поставках. Но я даже не рискну предположить есть ли такая сеть у вас.



Да перегрев - бич. Особенно в плохих условиях у слабых производителей.

Они не разрабатывают на работу до 150 градусов в закрытом виде.

А у фирменных все компоненты будут термально готовы. Не раз убеждался что даже не в самых жестких условиях перегрева левак дохнет. Ну и как он сможет если там детали самой низкой категории? Они физически на температуры за сто не расчитаны.





А ещё стоит ли использовать диодное освещение в качестве основного на рабочем месте по 40 часов в неделю? У нас на работе диодное и не хилое по цене и мощности с избытком. Но если начинать работу с мелкими схемами, жуть как некомфортно. И люксов то с избытком. Но не то. Приходится ставить рядом с одной стороны лампу-линзу с кольцевой люм. Осрам. с другой настольную с лапой накаливания и это совсем другое дело.

Да, экономично, да весело. Да можно контроллером сделать чудеса любого оттенка и силы.

Но ИМХО иногда хочется выключить и использовать в доп к традиционному ровному по спектру источнику.



А ещё удивительное явление есть.

Когда вокруг крупных городов зимой в лесу снег меняет оттенок.

Светодиодный свет десятков улиц совсем иной по спектру и отражается совсем другим образом. И эта волна одночастотная гуляет между снеговыми облаками и снегом в лесу и лес вокруг светодиодных городов подсвечивается совсем иначе чем несколько лет назад. В нем всё видно ночью на грани или чуть лучше, но это совсем другой свет и совсем другой цвет неба. Это просто наступила другая эпоха.



[Исправлено: Серый волк, 05.12.2017 - 20:25]