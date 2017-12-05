Цитата: Vital:

Марик ты думаешь их это остановит? Запущен какой то процесс уничтожения. Цены не останавливаются.

Нет.

Пока у нас народишко не умный так сказать, чтобы не обидеть, считаю это правильным решением..

А вообще у нас начался переход к таможенному Союзу.

Наши мямлят и делают, стараются делать социалку, удовлетворяя всех.

Медленно и оглядываясь..

Это как бы хирург так делал операцию с местным наркозом, который скоро пройдет, и вот когда пройдет наркоз, нужно будет принимать кардинальные меры..

Или пациент помрет, или он проснется и убьет ъирурга, а потом тоже помрет..

Так вот, процедуру уравнивания цен нужно было делать уже сразу, с мировыми или российскими..

И не важно какая будет зарплата и как долго пациент будет это не чувствовать..

Главное результат..

А у наших нет пока ни результата, и пациент пока в наркозе ничего практически не чувствует..

Потом будет поздно..

И нужны кардинальные непопулярные меры..