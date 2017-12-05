NG.kz В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка - предпоследняя в этом году



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:03 Свои товары представят 150 сельхозпроизводителей из Костаная и 11 районов области. Цены обещают такие же, как и на прошлой ярмарке, - на 25-30% ниже рыночных. Всего выставят около 130 тонн различной продукции, в том числе 28-30 тонн мяса.

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