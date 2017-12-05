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§ NG.kz
В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка - предпоследняя в этом году
NG.kz

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Отправлено: 05.12.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свои товары представят 150 сельхозпроизводителей из Костаная и 11 районов области. Цены обещают такие же, как и на прошлой ярмарке, - на 25-30% ниже рыночных. Всего выставят около 130 тонн различной продукции, в том числе 28-30 тонн мяса.
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Re: В Костанае пройдет сельскохозяйственная ярмарка -...




Отправлено: 05.12.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Далеко ехать, с Затобольска, например, на двух автобусах, очень неудобно !!! А так хорошие продукты на ярмарках !
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